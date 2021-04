Foden przesądził o awansie City, Guardiola jest nim zachwycony. "Nie sprzedamy go nawet za 500 mln"

- Znalazł mnie, biegał wszędzie dookoła ławki i mnie znalazł. Myślę, że ten uścisk jest dla wszystkich w klubie, wszystkich pracujących tak ciężko na to, by osiągnąć najwyższe cele. Powiedziałem "dobra robota, dobry strzał, ładny gol, dziękuję". Nie wiem, co konkretnie powiedziałem w tamtej chwili - powiedział Pep Guardiola w rozmowie z BT Sport o radości Phila Fodena. Zawodnik Manchesteru City strzelił gola na 2:1 w 75. minucie, który przypieczętował awans Manchesteru City do półfinału Ligi Mistrzów i od razu pobiegł wyściskać Guardiolę przy ławce rezerwowych.

Zagraniczne media sugerują, że w ten sposób Foden chciał podziękować Guardioli za zaufanie, którym go obdarzył. Hiszpański trener nie chciał wypożyczać 20-latka do innego klubu - ostatnio Włosi ujawnili, że w 2019 roku miał ofertę z Parmy - i zaczął na niego coraz mocniej stawiać. Najlepiej świadczą o tym statystyki: w tym sezonie Foden zagrał już w 41 meczach, w których strzelił 13 goli i zaliczył dziewięć asyst. W dziesięciu meczach Ligi Mistrzów strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty, a Anglicy wiążą z nim wielkie nadzieje. Foden zwraca uwagę na to, jak ważna jest dla niego praca z Guardiolą, na początku roku nazywając go "geniuszem", jeśli chodzi o kwestie taktyczne.

- Mam poczucie, że to facet, który nigdy się nie chowa, zawsze coś wykreuje, jest dynamiczny w defensywie i ofensywie. Strzelił dwa ważne gole, drugi na Etihad (w pierwszym meczu, gdzie Manchester wygrał 2:1 - dop. red.] i dzisiaj. Był ważnym piłkarzem w drodze do meczu z PSG - dodał Guardiola.

Guardiola mówił o Fodenie: To nasz jedyny piłkarz, którego nie sprzedamy nawet za 500 mln euro

Hiszpan zachwalał talent Fodena już w 2019 roku. Po pierwszym golu w Premier League (kwietniowy mecz z Tottenhamem Hotspur) powiedział: - Bardzo mu ufam. Za każdym razem gdy grał był wyśmienity, grał na poziomie Manchesteru City, a nie jest łatwo być w takim zespole. Widzę go na każdym treningu i wiem, że ma w sobie coś wyjątkowego. Jako trener widziałem wielu piłkarzy, a ten facet ma w sobie coś, co bardzo trudno znaleźć. Jest wyjątkowy, a teraz musi pracować ciężko i zobaczymy, jak daleko zajdzie - twierdził Guardiola, a przy innej okazji stwierdził, że "to nasz jedyny piłkarz, którego nie sprzedamy nawet za 500 mln euro".

Jak informował niedawno Fabrizio Romano, Manchester City uważa Fodena za "nietykalnego" i myśli o przedłużeniu z nim kontraktu (obecny wygasa w 2024 roku). Niedawno władze Manchesteru porozumiały się w sprawie nowej umowy z Kevinem De Bruyne, a teraz nadchodzi pora rozmów z Raheemem Sterlingiem i Gabrielem Jesusem.

Jak do tej pory Foden rozegrał 115 spotkań w Manchesterze City, w których strzelił 28 goli i zaliczył 21 asyst. W reprezentacji Anglii zadebiutował we wrześniu 2020 roku - od tej pory rozegrał sześć meczów, w których zdobył dwie bramki.

Manchester City jest zdecydowanym liderem Premier League i tylko kataklizm może odebrać mu mistrzostwo - ma 74 pkt i wyprzedza drugi Manchester United o 11 pkt (choć to ekipa Guardioli rozegrała o jeden mecz więcej). W półfinale Ligi Mistrzów Anglicy zagrają z PSG - zwycięzca w finale zmierzy się z lepszym z pary Chelsea - Real Madryt.