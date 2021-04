Tak wyglądają pary półfinałowe Ligi Mistrzów. Kiedy pierwsze mecze?

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów w rywalizacji pozostały już tylko cztery zespoły. W półfinale pojawiło się dwóch przedstawicieli angielskiej Premier League (Manchester City i Chelsea), a także po jednym zespole z Francji (PSG) i Hiszpanii (Real Madryt).

REKLAMA

Piękny gol nastolatka z BVB. Manchester City zadaje jednak dwa ciosy!

Przebieg ćwierćfinałowych meczów Ligi Mistrzów

Biorąc pod uwagę przebieg meczów, więcej emocji zapewniły nam wtorkowe spotkania. Chelsea awansowała do półfinału pomimo porażki z FC Porto 0:1 - zapewniło jej to zwycięstwo 2:0 w pierwszym spotkaniu. PSG z kolei do ostatnich chwil drżało o przebrnięcie ćwierćfinału, jednak ostatecznie Bayern Monachium nie był w stanie strzelił drugiego gola na Parc des Princes.

W środę, przynajmniej od pewnego momentu, emocji było już nieco mniej. Real Madryt nie bez problemów, ale skutecznie dowiózł rezultat 3:1 z pierwszego spotkania i po remisie 0:0 na Anfield wywalczył awans. Manchester City natomiast po raz drugi pokonał Borussię Dortmund 2:1 i również pewnie zameldował się w kolejnej fazie.

Zobacz wideo Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. "Bardzo krótka kołderka i absolutna desperacja"

Wyniki ćwierćfinałowych dwumeczów:

Bayern Monachium - PSG: 2:3 i 1:0 (3:3)

Manchester City - Borussia Dortmund: 2:1 i 2:1 (4:2)

Real Madryt - Liverpool: 3:1 i 0:0 (3:1)

FC Porto - Chelsea: 0:2 i 1:0 (1:2)

Półfinałowe pary LM i terminy meczów

Półfinałowe pary tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przedstawiają się następująco:

PSG - Manchester City

Real Madryt - Chelsea

Skandal przed meczem LM w Liverpoolu! Kibice zaatakowali autokar Realu

Pierwsze spotkania w Paryżu i Madrycie zostaną rozegrane we wtorek, 27 kwietnia o godzinie 21. Rewanże z kolei odbędą się tydzień później - 4 maja. Oba mecze również się rozpoczną o godzinie 21.