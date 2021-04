Piękny gol na wagę awansu do półfinału LM? Tak strzela nastolatek z BVB!

W pierwszym starciu lepszy okazał się Manchester City, który po bramkach Kevina De Bruyne i Phila Fodena wygrał 2:1 (dla ekipy z Bundesligi bramkę zdobył Marco Reus). Sprawa dotycząca awansu do półfinału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przed rewanżem pozostawała zatem otwarta.

Pierwsze minuty starcia na Signal Iduna Park należały do gospodarzy. Swoją okazję do otwarcia wyniku miał między innymi Mahmoud Dahoud, ale jego uderzenie nie stworzyło większego zagrożenia bramce Edersona. Przewaga BVB była jednak niezaprzeczalna.

Udokumentowanie lepszej gry gospodarzy nadeszło w 15. minucie. Po dograniu w pole karne do Erlinga Haalanda i przypadkowym odbiciu od obrońcy Manchesteru, do futbolówki dotarł 17-letni Jude Bellingham i cudownym strzałem w samo okienko pokonał Edersona. Po tej bramce stan rywalizacji wynosił 2:2, jednak dzięki lepszemu bilansowi do dalszej rundy awans w takiej sytuacji miałaby zapewniona Borussia Dortmund.

