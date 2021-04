Skandal przed meczem LM w Liverpoolu! Kibice zaatakowali autokar Realu

Pierwszy mecz pomiędzy mistrzami Hiszpanii i mistrzami Anglii zakończył się zwycięstwem tych pierwszych 3:1. Dwie bramki dla Realu zdobył Vinicius Junior, a jedno trafienie dołożył Marco Asensio. Dla Liverpoolu z kolei gole zdobył Mohamed Salah. W związku z tym rewanżowy pojedynek na Anfield zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Do skandalicznych, opisywanych przez hiszpańską prasę wydarzeń doszło podczas drogi drużyny Realu Madryt w stronę stadionu. Grupa kibiców gospodarzy postanowiła zaatakować pojazd, rzucając w jego stronę butelkami i kamieniami.

Efektem takiego zachowania kibiców "The Reds" była wybita jedna z szyb. Jak podaje hiszpańska "Marca", najbliżej tego miejsca siedział Zinedine Zidane, jednak na szczęście jemu ani nikomu z jego sztabu czy ekipy "Królewskich" nic się nie stało.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania uszkodzonego autokaru.

Chelsea czeka w półfinale

Zwycięzca środowego spotkania awansuje do półfinału, w którym czeka już londyńska Chelsea. Zespół Thomasa Tuchela co prawda przegrał we wtorek z FC Porto 0:1, jednak dzięki zaliczce z pierwszego spotkania (2:0) to "The Blues" przeszli dalej.

Spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (14 kwietnia) o godz. 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenach TVP1, Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisach sport.tvp.pl lub Ipla.tv. Relacja tekstowa będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.