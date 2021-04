Są składy na mecze w Lidze Mistrzów. Zidane zaskoczył, Guardiola bez napastnika

W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Liverpoolem (3:1) zespół Zinedine'a Zidane'a bezlitośnie wykorzystał fatalne błędy obrony Liverpoolu i wykonał olbrzymi krok w kierunku półfinału Ligi Mistrzów. Strzelcami goli dla mistrzów Hiszpanii był Vinicius Junior (dwa) i Marco Asensio. Gola dla Anglików strzelił Mohamed Salah. Poznaliśmy składy obu drużyn na rewanż. Zinedine Zidane zaskoczył wystawieniem Fede Valverde na obronie.

REKLAMA

Zobacz wideo Archaiczna zasada psuje Ligę Mistrzów? "Dochodzi do kuriozalnych sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #84]

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané, Firmino.

Real: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modrić; Asensio, Vinícius, Benzema.

Spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (14 kwietnia) o godz. 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenach TVP1, Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisach sport.tvp.pl lub Ipla.tv. Relacja tekstowa będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Bayern zarobił fortunę w Lidze Mistrzów. Nie przeszkodziło w tym odpadnięcie z PSG

Borussia Dortmund - Manchester City. Składy na rewanż

W środę poznamy także drugiego półfinalistę rozgrywek, bo Borussia Dortmund zmierzy się z Manchesterem City, który wygrał w Anglii 2:1. Manchester cały czas znajduje się w niesamowitej formie. W niedawnym meczu derbowym z Manchesterem United przerwana została niesamowita seria 21 zwycięstw z rzędu podopiecznych Pepa Guardioli, ale nie zrobiło to na nich większego wrażenia. Od tamtego przegranego 0:2 spotkania wrócili na zwycięską ścieżkę i wygrali pięć kolejnych spotkań. Ostatni raz udało im się to w sobotę w meczu 30. kolejki Premier League z Leicester, które pokonali 2:0. Dzięki wygranej zespół potwierdził tylko swoją dominację w tym sezonie i w tej chwili wyprzedza wicelidera, Manchester United aż o 14 punktów.

Jest trzech kandydatów na trenera Bayernu. Niemcy: "Odejście Flicka przesądzone"

W Lidze Mistrzów do tej pory radzili sobie równie dobrze. W 1/8 finału wyrzucili bez większych problemów Borussię Moenchengladbach. Do świetnej formy Guardiola może dopisać kolejny argument przemawiający za swoją drużyną, czyli brak problemów zdrowotnych. Na tę chwilę wygląda na to, że Hiszpan będzie mógł we wtorkowym spotkaniu skorzystać ze wszystkich swoich zawodników, co w czasach pandemii nie jest takie oczywiste. Ale Pep i tak zaskoczył, bo zdecydował się na ustawienie bez klasycznego napastnika. Najprawdopodobniej rolę "fałszywej 9" będzie pełnił Bernardo Silva.

BVB: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham, Dahoud; Knauff, Reus, Haaland.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinczenko; Rodri, De Bruyne, Guendogan; Mahrez, Bernardo, Foden.