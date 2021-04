Bayern zarobił fortunę w Lidze Mistrzów. Nie przeszkodziło w tym odpadnięcie z PSG

Bayern Monachium nie obroni tytułu i nie wygra po raz drugi z rzędu Ligi Mistrzów. Bawarczycy we wtorek pokonali PSG na wyjeździe 1:0, ale odpadli przez bramki stracone w pierwszym meczu na Allianz Arenie, który przegrali 2:3. W obu meczach drużyna Hansiego Flicka stwarzała sobie wiele sytuacji, ale brakowało dobrego wykończenia. Bez wątpienia duży wpływ miał na to brak w obu meczach Roberta Lewandowskiego. Polak pauzuje obecnie z powodu kontuzji kolana, jakiej doznał w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. "Bardzo krótka kołderka i absolutna desperacja"

Jest trzech kandydatów na trenera Bayernu. Niemcy: "Odejście Flicka przesądzone"

Bayern odpadł z Ligi Mistrzów, ale zarobi sporą sumę. W grze 100 milionów euro.

Pomimo odpadnięcia w ćwierćfinale władze klubu z Monachium nie mogą narzekać na kwestie finansowe. Bayern za swój występ w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zarobi pokaźną sumę, która może jeszcze rosnąć. Jak poinformował portal sport.de Bawarczycy za sam awans do ćwierćfinału otrzymali od UEFA 85,1 miliona euro, czyli około 388 milionów złotych. Gdyby zespołowi Hansiego Flicka udałoby się wyeliminować PSG i awansować później do finału, na konto klubu wpłynęłoby jeszcze dodatkowe 12 milionów euro.

Nie jest to jednak ostateczna kwota, jaka trafi na konto Bayernu. Do wypłacenia zostaną jeszcze pieniądze z praw do transmisji, które pojawią się jednak dopiero po zakończeniu rozgrywek. Z tego tytułu klub z Monachium ma zapewnione około 10 milionów euro, ale dokładna kwota będzie znana dopiero po finale, który ma się odbyć 29 maja. Można jednak podejrzewać, że ostateczna wypłata za tegoroczny występ drużyny Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów wyniesie około 100 milionów euro. Za występ w zeszłorocznej edycji, którą Bawarczycy wygrali, udało się zgarnąć 130 milionów.

Kibice Bayernu Monachium znaleźli winnego klęski. "Marionetka poprzedniego prezesa"

Bayern Monachium w tym sezonie walczy już tylko o zwycięstwo w Bundeslidze. Aktualnie drużyna Hansiego Flicka jest na dobrej drodze do tytułu i zajmuje pozycję lidera z pięciopunktową przewagą nad drugim RB Lipsk. W ligowej tabeli strzelców pewnie prowadzi Robert Lewandowski, który ma na koncie aż 35 bramek i wyprzedza drugiego Andre Silvę z Eintrachtu o 12 trafień.