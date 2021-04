Walka o półfinał LM. Gdzie oglądać mecz BVB - Manchester City? [TRANSMISJA]

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2:1 na Etihad Stadium. Gole w tym spotkaniu strzelili Kevin De Bruyne oraz Phil Foden. Honorowe trafienie dla rywali zaliczył Marco Reus. – Dobrze rozpracowaliśmy ten mecz pod kątem taktycznym. Szkoda jedynie, że nie nagrodziliśmy samych siebie za tę walkę i energię na boisku. Nadal nie wiemy, dlaczego mamy problem z ciągłością formy, gramy zdecydowanie zbyt mało tak dobrych meczów – mówił Reus tuż po spotkaniu.

Liga Mistrzów. Sędzia z pierwszego spotkania ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów ukarany. BVB znacznie osłabiona

We wtorek Pep Guardiola podał kadrę 22 zawodników, którzy będą brani pod uwagę na mecz z Borussią Dortmund. Zabrakło w niej Sergio Aguero, który zdaniem trenera Manchesteru City nie jest jeszcze gotowy na powrót do gry. Do zespołu wrócił Aymeric Laporte, który tak jak Argentyńczyk nie brał udziału w meczu z Leeds United. – Chcemy zaprezentować się z jak najlepszej strony i mamy zamiar pokazać rywalom, że nie będziemy bronić korzystnego rezultatu. Chcemy narzucić nasz styl gry i wygrać – stwierdził Guardiola.

Z większymi problemami zmaga się trener Borussii Edin Terzić. Mats Hummels i Marco Reus zmagają się z drobnymi urazami, ale powinni wystąpić w meczu z Manchesterem City. Z kolei na treningu nie był obecny Thomas Delaney i jego występ stoi pod znakiem zapytania. Ze względu na urazy w rewanżowym spotkaniu nie zagra Jadon Sancho, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel oraz Marcel Schmelzer. – Wierzymy w siebie, ale to nam nie wystarczy. Zagraliśmy ostatnio z nimi dobry mecz, ale jutro będziemy potrzebowali wygranej. Jedna bramka nie jest naszym jedynym zadaniem. To byłaby niesamowita historia, gdybyśmy awansowali dalej – powiedział Terzić.

Liga Mistrzów. Przewidywane składy na mecz BVB – Man City według strony UEFA

BVB: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Emre Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, Hazard

Man City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Jesus, Foden

Gdzie i kiedy oglądać mecz Borussia Dortmund – Manchester City?

Spotkanie rewanżowe w ćwierćfinale Ligi Mistrzów między Borussią Dortmund a Manchesterem City odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 21. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 2. Mecz można także obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej Ipla.tv. Spotkanie będzie można śledzić w relacji tekstowej na Sport.pl oraz aplikacji Sport.pl LIVE.