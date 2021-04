Poważne problemy Realu Madryt przed rewanżem z Liverpoolem. "Szpital"

W pierwszym spotkaniu rozgrywanym na Estadio Alfredo Di Stefano w ośrodku Valdebebas Real Madryt pokonał Liverpool 3:1 po dwóch bramkach Viniciusa Juniora i jednym trafieniu Marco Asensio, i znacznie przybliżył się do awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

Szpital w defensywie Realu Madryt. Z nieobecnych Zinedine Zidane mógłby stworzyć nową linię obrony

W pierwszym meczu z Liverpoolem Real Madryt musiał mierzyć się z Liverpoolem bez Sergio Ramosa, Daniego Carvajala, Edena Hazarda oraz Raphaela Varane’a. Kapitan ma problemy z mięśniem brzuchatym lewej łydki i wróci do gry w maju, natomiast drugi z Hiszpanów trenuje indywidualnie z piłką. Hazard wciąż nie jest gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, a reprezentant Francji wciąż jest zakażony koronawirusem.

Po spotkaniu z Barceloną Real Madryt ogłosił, że Lucas Vazquez nabawił się kontuzji lewego kolana i prawdopodobnie nie zagra już do końca sezonu. W minionym El Clasisco Fede Valverde miał stłuczoną stopę, natomiast zdaniem Zidane’a powinien być do jego dyspozycji na spotkanie z Liverpoolem. - Sytuacja z Valverde nie wpływa na skład. Fede się zregenerował i będzie gotowy do meczu na 100 procent. Czy wyjdziemy się bronić? Nie będziemy zarządzać wysiłkiem, przyjechaliśmy do Anglii po zwycięstwo – stwierdził.

W miejsce piłkarzy kontuzjowanych Zidane powołał trzech zawodników z Castilli – Victora Chusta, Sergio Arribasa i Marvin Parka. W przypadku awansu Real zmierzy się w półfinale LM z Chelsea, która mimo porażki w rewanżu (0:1) wyeliminowała Porto (2:0 w pierwszym meczu - dop. red). Spotkanie pomiędzy Liverpoolem, a Realem Madryt rozpocznie się 14 kwietnia o godzinie 21:00. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.