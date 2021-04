"Bayern Monachium zmieni trenera!" Czterominutowa tyrada Hansiego Flicka

Mimo zdobycia trypletu i obecnego, świetnego sezonu, przyszłość Hansiego Flicka stoi pod znakiem zapytania. Teoretycznie, trener Bayernu ma kontrakt aż do lata 2023 roku, jednak wiele wskazuje na to, że nie zostanie on wypełniony. – Jestem przekonany, że Hansi w kolejnym sezonie nie będzie trenerem Bayernu. Niemiecka federacja widzi w nim nowego selekcjonera i ma go na czele listy kandydatów, daleko, daleko przed kolejnymi nazwiskami. Złożyła mu już ofertę – ujawnił w telewizji Sky Lothar Matthaus, 150-krotny reprezentant Niemiec i bliski przyjaciel Flicka.

Konflikt Hansiego Flicka i Hasana Salihamidzicia żyje w najlepsze

Przed rokiem, triumf w Lidze Mistrzów pozwolił wyciszyć konflikt na linii trener (Flick) – dyrektor sportowy (Hasan Salihamidzić). Ale ostatnie wydarzenia i fala kontuzji, jaka dotknęła drużynę z Monachium, sprawiły, że temat powrócił ze zdwojoną siłą. Szkoleniowiec chciałby mieć większy wpływ na transfery, gdy dyrektor uważa, że wówczas wchodziłby w jego kompetencje. Wojna przeniosła się do mediów. Tam Flick mówił, że kadra Bayernu jest słabsza niż przed rokiem – i oczywiście miał rację, jednak było to wbicie szpilki w Salihamidzicia, który cieszy się poparciem Ulego Hoenessa, byłego prezesa Bayernu, wciąż mającego wiele do powiedzenia w bawarskim klubie.

Czterominutowa tyrada

Odpadnięcie Bayernu z Ligi Mistrzów bez wątpienia tylko podsyci te plotki, tym bardziej że DFB nie ukrywa zainteresowania zatrudnieniem Flicka w roli selekcjonera. Po meczu z Paris Saint-Germain (1:0) szkoleniowiec, być może pod wpływem wypowiedzi Matthausa, wygłosił czterominutową tyradę na temat swojej sytuacji. – Moje relacje z Salihamidziciem są stabilne. On ma swoją robotę, ja swoją. I ja będę robić swoje tak jak robiłem przez cały sezon. To powód, dlaczego wszystko jest stabilne. (...) Mam kontrakt z Bayernem, ale zawsze myślisz nad przyszłością i zastanawiasz się, czy wszystko działa jak należy. Moja rodzina będzie mnie wspierać niezależnie od tego, co będę dalej robić – powiedział Flick, który zapytany, czy podjął decyzję ws. przyszłości, sarkastycznie rzucił: – Tak, zadecydowałem, bo właśnie odpadliśmy w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów...

Bayern Monachium ma już następcę Hansiego Flicka?

Bayernowi pozostaje walka w Bundeslidze. Zdaniem Matthausa, kończący sezon mecz z Augsburgiem będzie zarazem ostatnim z Flickiem w roli trenera. – Klub jest zainteresowany Julianem Nagelsmannem, z którym miał rozmawiać już na tematy finansowe – ujawnił ekspert telewizji Sky, który już kilka dni temu zapowiadał, że Flick po dwumeczu z PSG ujawni decyzję ws. swojej przyszłości.