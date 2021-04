Odważna wypowiedź właściciela PSG po awansie. "Jeszcze nie skończyliśmy"

To był być może jeden z najlepszych dwumeczów w Lidze Mistrzów w ostatnich latach. Paris Saint-Germain wprawdzie przegrało z Bayernem Monachium 0:1, ale dzięki wygranej na Allianz Arenie w Monachium 3:2 to mistrzowie Francji awansowali do półfinału. W trakcie wtorkowego meczu wynik mógł być jednak inny, ale zabrakło skuteczności i odrobiny szczęścia przy wielu atakach PSG.

- To był fantastyczny mecz. Zasłużyliśmy na wygraną, mogliśmy strzelić trzy lub cztery gole, ale nie mieliśmy szczęścia. Najważniejszy jest awans do półfinału po raz drugi z rzędu. Jeszcze nie skończyliśmy, mamy ambicje, by awansować jeszcze wyżej. Myślę, że równie dobrze to mógłby być finał tak jak w zeszłym roku. Dziś możemy świętować, ale później skupimy się na kolejnych meczach - mówił w "Polsacie Sport Premium" właściciel Nasser Al-Khelaifi.

Już pierwsze spotkanie pokazało, że starcie finalistów ubiegłorocznej edycji rozgrywek będzie stało na wysokim poziomie, a rewanż był tego potwierdzeniem. Niektórzy piłkarze Mauricio Pochettino mogli mieć jednak obawy przed powtórką z 2017 roku, gdy w pierwszym meczu PSG pewnie pokonało Barcelonę 4:0, ale straciło szansę na awans przegrywając w rewanżu 1:6. Tym razem było zupełnie inaczej. Już od pierwszych minut PSG zdominowało boiskowe wydarzenia, stwarzało sobie kolejne okazje bramkowe, ale nie potrafiło ich wykorzystać.

- Nie zapomnijmy o wygranej z Manchesterem United w grupie, potem Barcelona i Bayern. To najlepsze kluby świata, jesteśmy bardzo dumni. PSG gra na wysokim poziomie, jednak przed nami dużo pracy. Musimy jeszcze poprawić drobne szczegóły, by sięgnąć po trofeum Ligi Mistrzów - dodał właściciel klubu.

Na kogo trafi PSG w półfinale Ligi Mistrzów? Kolejne wyzwanie nie należy do najprostszych, ponieważ mistrzowie Francji zmierzą się z wygranym środowego meczu Borussia Dortmund - Manchester City (pierwszy mecz zakończył się wygraną Man City 2:1). - Jesteśmy gotowi na oba zespoły, musimy się skoncentrować. Wszystkie drużyny w półfinałach są bardzo mocne - zakończył Al-Khelaifi.