Larum w niemieckich mediach po odpadnięciu Bayernu. "Czas na ważne decyzje"

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium wygrał w Paryżu 1:0 po golu Erica Maxima Choupo-Motinga, ale z powodu porażki 2:3 w Monachium i zasadzie premiowania goli strzelonych na wyjeździe, to mistrzowie Francji awansowali do półfinału Ligi Mistrzów.

Czas na ważne decyzje

- Obrońcy trofeum za burtą - grzmi z kolei "Bild". - Czas na ważne decyzje w Monachium. Pierwsza - ta na murawie - już zapadła, ale kolejne pytania nadal zostają bez odpowiedzi. Czas na spotkanie trenera z zarządem. Temat? Jak poważne są spekulacje na temat objęcia przez Flicka kadry Niemiec i jak się mają jego stosunki z Hasanem Salihamidziciem - podkreślili dziennikarze. Coraz głośniej mówi się również o rychłym odejściu trenera.

Spiegel: Bayern zawiódł honorowo

Najwięcej gorzkich słów padło w relacji dziennikarzy "Spiegla". - Bayern zawiódł honorowo. Fatalna passa w Paryżu została wreszcie przerwana, ale zwycięstwo 1:0 nadal jest rozczarowaniem. Zasada promująca bramki na wyjeździe nadal obowiązuje i dlatego Bayern odpadł, mimo remisu 3:3 w dwumeczu. Pierwsza połowa była odwróceniem tego, co działo się tydzień temu. To PSG atakowało, ale to Bayern był do bólu skuteczny. Niestabilna obrona paryżan wytrzymała do końca i utrzymała korzystny wynik - podsumowali dziennikarze "Spiegla".

Niemieckie media zgodnie podkreślają, że był to emocjonujący dwumecz, w którym lepsi okazali się jednak paryżanie. - Bayern wyeliminowany po thrillerze z PSG - piszą dziennikarze Sport.de. - Nadzieja na obronę trofeum trwała przez 233 dni, ale Bayern twardo wylądował na ziemi. Osłabiona drużyna Hansiego Flicka wygrała rewanż w Paryżu, ale kredyt zaciągnięty po pierwszym meczu był zbyt duży. Oczekiwanego cudu nie było. Lewandowski dopingował kolegów z domu, pisząc: Wierzę w Was - podsumowali dwumecz.

- Bayern wygrał spektakularny mecz z PSG, ale z powodu zasady bramek strzelonych na wyjeździe odpadł z Ligi Mistrzów. Neymar trzykrotnie obił bramkę, a cios wyprowadzili wtedy obrońcy trofeum. Na drugiego gola zabrakło jednak czasu - ocenił spotkanie "Kicker".