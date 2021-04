Nie do wiary! Ależ pudło Neymara. Ale patrzcie, co z piłką zrobił Boateng. Hit [WIDEO]

Zobacz wideo "Dostaliśmy futbol na najwyższym poziomie. W El Clasico było wszystko"

Była 54. minuta tego pojedynku. Zawodnicy PSG dążyli do zdobycia pierwszej bramki w meczu i przeprowadzili piękną akcję. Kylian Mbappe przerzucił piłkę na drugą stronę pola karnego do Angela Di Marii. Argentyńczyk minął obrońcę i wzdłuż pola karnego spod końcowej linii podał do Neymara. Piłka minęła Manuela Neuera, ale Brazylijczyk z dwóch metrów nie zdobył gola. Nie trafił bowiem w piłkę. W bardzo spektakularny sposób i na dużym spokoju wybił ją za to na rzut rożny Boateng.

REKLAMA

Maciej Skorża mocno o Puchaczu: To nie powinno mieć miejsca! Trudna rozmowa

PSG - Bayern: Neymar nieskuteczny

To nie jedyne pudło Neymara we wtorkowy wieczór. Najpierw przegrał pojedynek sam na sam z Neuerem, potem pięknie uderzył, ale tylko w poprzeczkę, aż wreszcie w wybornej sytuacji trafił w słupek. Po zmianie stron gospodarze przeprowadzili piękną kontrę, ale Neuer dalekim wybiegiem za pole karne uprzedził będącego w świetnej pozycji Brazylijczyka.

Ostatecznie PSG przegrał 0:1 (0:1), choć w końcówce momentami rozpaczliwie się bronił, ale awansował do półfinału Ligi Mistrzów, bo w Monachium wygrał 3:2. Relację na żywo z meczu można było śledzić tutaj.

Kylian Mbappe nie mógł uwierzyć! Wielka kontrowersja w meczu PSG - Bayern

W drugim wtorkowym spotkaniu Chelsea Londyn przegrała u siebie 0:1 (0:1) z FC Porto. To jednak Anglicy awansował do półfinału, bo w pierwszym starciu wygrali w Portugalii 2:0. Relację na żywo z tego meczu można było śledzić pod tym linkiem.