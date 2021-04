Na kogo PSG i Chelsea trafią w półfinale Ligi Mistrzów? Wielkie mecze

Chelsea i PSG byli lepsi w swoich ćwierćfinałowych dwumeczach i zostali pierwszymi półfinalistami Ligi Mistrzów. Londyńczycy we wtorek przegrali co prawda z FC Porto 0:1 na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, ale awansowali dzięki zwycięstwu 2:0 w pierwszym meczu. Podopieczni Mauricio Pochettino natomiast w dwumeczu okazali się lepsi od Bayernu Monachium. Obrońcom tytułu we wtorek udało się wygrać tylko 1:0 i nie awansowali przez bramki stracone na własnym stadionie. Duży wpływ miała na to na pewno nieobecność Roberta Lewandowskiego.

Kto zagra z Chelsea i PSG w półfinale Ligi Mistrzów? Kiedy odbędą się mecze półfinałowe?

W środę 14 kwietnia odbędą się dwa ostatnie mecze ćwierćfinałowe, po których poznamy komplet półfinalistów. Liverpool podejmie na Anfield Real Madryt. W pierwszym spotkaniu górą była drużyna Zinedina Zidane'a, która wygrała 3:1. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w półfinale z Chelsea, a pierwszy mecz odbędzie się 28 kwietnia na boisku Realu lub Liverpoolu. Rewanż na Stamford Bridge zaplanowany jest na 4 maja.

W drugim środowym meczu Borussia Dortmund zmierzy się z Manchesterem City na Signal Iduna Park. W pierwszym spotkaniu górą byli Anglicy, którzy wygrali 2:1. Podopieczni Pepa Guardioli nadal znajdują się w znakomitej formie i pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii. Hiszpańskiemu szkoleniowcowi zależy jednak w końcu na sukcesie w Lidze Mistrzów. Przewaga nie jest jednak zbyt przekonująca, ponieważ dortmundczykom wystarczy zaledwie zwycięstwo 1:0, aby awansować do kolejnej fazy. Lepsza drużyna z tego dwumeczu zmierzy się z Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie ma się odbyć 27 kwietnia na Parc des Princes, a rewanż 5 maja Dortmundzie lub Manchesterze.

Tegoroczny finał Ligi Mistrzów zaplanowany jest na 29 maja. Odbędzie się on na Stadionie Olimpijskim imienia Ataturka w Stambule.

Półfinał Ligi Mistrzów. Kto z kim zagra?

27 kwietnia i 5 maja

PSG - Manchester City/Borussia

28 kwietnia i 4 maja

Real/Liverpool - Chelsea