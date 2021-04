Bayern Monachium osłabiony! Są składy na wielki hit Ligi Mistrzów

W minioną środę Bayern Monachium przegrał u siebie z PSG 2:3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Chociaż zespół Hansiego Flicka oddał znacznie więcej strzałów (31-6!) i był częściej przy piłce (64%-36%), to na własnym stadionie musiał uznać wyższość mistrzów Francji.

Gole dla Bayernu strzelili wtedy Eric Maxim Choupo-Moting oraz Thomas Mueller, a dla PSG trafili Kylian Mbappe (dwa razy) i Marquinhos. We wtorek mistrzowie Niemiec staną przed bardzo trudnym zadaniem odrobienia strat na stadionie w Paryżu.

Monachijczycy, tak samo jak w pierwszym meczu, będą musieli poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Chociaż kapitan reprezentacji Polski wznowił już treningi po kontuzji kolana, której doznał w meczu z Andorą, to zgodnie z zapowiedziami klubowych lekarzy, na rewanż z PSG nie zdążył i nie znalazł się nawet w kadrze na to spotkanie.

Nie jest to jednak jedyne bardzo poważne osłabienie Bayernu. W składzie na rewanżowy mecz z PSG nie znalazł się też Leon Goretzka, który doznał kontuzji w pierwszym spotkaniu w Monachium. Jeszcze w sobotę po ligowym meczu z Unionem Berlin Flick wyrażał nadzieję, że pomocnik zdąży na rewanż w Paryżu, jednak teraz wiemy już, że nie ma go nawet na ławce rezerwowych.

W składzie są za to Lucas Hernandez, który nie zagrał z Unionem oraz Kingsley Coman, który zszedł w przerwie spotkania. Chociaż Flick mówił po meczu, że Francuz i tak miał zagrać 45 minut, to jeszcze przed przerwą sygnalizował uraz po kopnięciu w kość strzałkową. W ataku miejsce Lewandowskiego ponownie zajmie Choupo-Moting.

W porównaniu do pierwszego meczu w Monachium, w składzie PSG jest tylko jedna zmiana. W miejsce kontuzjowanego Marquinhosa w wyjściowej jedenastce znalazł się Leandro Paredes.

Skład PSG: Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe.

Skład Bayernu: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Mueller, Coman - Choupo-Moting.

Porto dokona cudu?

W nieporównywalnie lepszej sytuacji znajduje się Chelsea. Drużyna Thomasa Tuchela pokonała w środę FC Porto 2:0 po golach Masona Mounta oraz Bena Chilwella. Przed rewanżem, który tak samo jak pierwszy mecz odbędzie się w Sewilli, londyńczycy są o krok od awansu do półfinału. Sytuacja FC Porto jest tym trudniejsza, że we wtorek Portugalczycy zagrają w roli gości.

W porównaniu do pierwszego spotkania Tuchel dokonał trzech zmian. W miejsce Andreasa Christensena zagra Thiago Silva, po kontuzji do pierwszego składu wraca N'Golo Kante, który zastąpił Mateo Kovacicia. W wyjściowej jedenastce znalazł się też Christian Pulisic, który w sobotę strzelił dwa gole w ligowym meczu z Crystal Palace, a który wskoczył do składu w miejsce Timo Wernera.

Skład Chelsea: Mendy - Ruediger, Silva, Azpilicueta - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Pulisic, Mount - Havertz.

W FC Porto zobaczymy tylko jedną zmianę. W składzie w miejsce Luisa Diaza pojawił się Sergio Oliveira.

Skład FC Porto: Marchesin - Manafa, Mbema, Pepe, Sanusi - Grujić, Uribe, Oliveira - Corona, Marega, Otavio.