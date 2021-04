"Francuski spisek" ws. Lewandowskiego. Hansi Flick musiał potwierdzić. "Na 100 proc."

Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze Bayernu na rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów z PSG. Jeden z francuskich dziennikarzy z gazety "L'Equipe" nie do końca w to wierzył i zadał trenerowi Bayernu, Hansiemu Flickowi pytanie: "Czy możesz potwierdzić nieobecność Roberta Lewandowskiego w 100 procentach?". Relacja z meczu PSG - Bayern we wtorek 13 kwietnia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl Live.

Fot. Manu Fernandez / AP