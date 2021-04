Kto awansuje do półfinału Ligi Mistrzów? Gdzie i o której oglądać PSG-Bayern? Transmisja TV, stream online

Bayern Monachium potrzebuje co najmniej dwóch goli, co patrząc na przebieg pierwszego meczu z Paris Saint-Germain jest wykonalne, choć z pewnością nie będzie łatwo. - To będzie bardzo trudne zadanie, ale dla takich meczów gramy w piłkę nożną. Chcemy dać PSG wiele powodów do smutku. Musimy zagrać lepiej niż w ostatnim meczu. Damy z siebie wszystko - zapewniał przed meczem Hansi Flick.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekielnie trudne zadanie Bayernu w LM! Niewielu to się udało [Naszym Okiem]

PSG awansuje dzięki zasadzie goli strzelonych na wyjeździe? Bayern musi stanąć na wysokości zadania

Pierwsze spotkanie obu drużyn dostarczyło wielu emocji. Paris Saint-Germain zapewniło sobie przewagę wygrywając na Allianz Arenie w Monachium 3:2.

- Jesteśmy bardzo pewni siebie, ale jeżeli chcemy awansować dalej, musimy skupić się na wygranej. Bayern jest najlepszym klubem, [w zeszłym roku] wygrał sześć trofeów, więc będą faworytami. Chcemy to wygrać. Dla klubu gra w półfinale będzie czymś niesamowitym - przyznał z kolei Mauricio Pochettino.

Dodatkowym problemem Bayernu Monachium są kontuzje. W poniedziałek Hansi Flick podał listę dziewiętnastu zawodników na rewanżowy mecz Ligi Mistrzów z PSG. Gotowy do gry wciąż nie jest Robert Lewandowski, choć dobrą wiadomością jest powrót 32-letniego napastnika do treningów. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i niewykluczone, że za dwa tygodnie reprezentant Polski wróci do pełni sił. We wtorkowym meczu nie zagrają również: Douglas Costa, Serge Gnabry, Marc Roca, Corentin Tolisso oraz Niklas Suele. Do składu wrócił z kolei Leon Goretzka, który w pierwszym meczu z PSG opuścił boisko po niespełna 30 minutach.

Nowe informacje ws. przyszłości Neymara. Koniec wielkiej transferowej sagi

Problemy zapowiadano także w składzie PSG. Zabraknie Mauro Icardiego, natomiast w kwestii Marquinhosa, Florenziego i Verattiego decyzja ma zostać podjęta tuż przed meczem. W ostatnim meczu Ligue 1 urazu doznał jeden z bohaterów pierwszego meczu ćwierćfinałowego - Keylor Navas. Występ w rewanżu z Bayernem poddawano wątpliwościom. Dlatego kibiców z pewnością ucieszyło zdjęcia Kostarykanina trenującego wraz z resztą zespołu.

PSG-Bayern. Gdzie i o której oglądać rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów PSG-Bayern odbędzie się już we wtorek (13 kwietnia) o godz. 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.