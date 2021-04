Flick wybrał skład Bayernu na rewanż z PSG w LM. Powrót ważnego piłkarza

Bayern Monachium w Paryżu w walce o półfinał Ligi Mistrzów znów będzie musiał radzić sobie w mocno osłabionym składzie. Podobnie jak w pierwszym, przegranym przez mistrzów Niemiec 2:3 meczu w Monachium, oprócz Lewandowskiego nie zagrają: Douglas Costa, Serge Gnabry, Marc Roca i Corentin Tolisso.

Powrót ważnego zawodnika

To jednak nie koniec. Do grona nieobecnych po meczu z PSG dołączył kontuzjowany Niklas Sule. Ten 25-letni środkowy obrońca nabawił się urazu już w pierwszej połowie starcia z Francuzami. Nie grał już w pojedynku ligowym z Unionem Berlin (1:1) i teraz również go zabraknie.

Jest również dobra wiadomość dla kibiców Bayernu Monachium. W składzie znalazł się bowiem inny ważny zawodnik - Leon Goretzka. Filar drugiej linii z powodu kontuzji po zaledwie dwóch kwadransach zszedł z boiska na otwarcie rywalizacji z Francuzami. Podobnie jak Sule, on też nie wystąpił w ostatniej kolejce Bundesligi, ale w Paryżu będzie mógł pomóc drużynie.

Początek wtorkowego meczu PSG - Bayern Monachium o godz. 21. Relacja na żywo na sport.pl.