UEFA reaguje na zachowanie sędziego po meczu w LM. "To nieakceptowalne"

Nigdy czegoś takiego nie widziałem – przyznał Pep Guardiola. Trener Manchesteru City odnosił się do zachowania rumuńskiego arbitra Octiviana Sovre, który po meczu Ligi Mistrzów (City ograło Borussię Dortmund 2:1) poprosił Erlinga Haalanda o autografy. – Może jest fanem Haalanda? Może to był prezent dla dziecka? Nie wiem – zastanawiał się Katalończyk, a eksperci w studiu brytyjskiej BT Sport mówili, że takie zachowanie arbitrowi nie przystoi. Wizerunek Rumuna uległ zmianie o 180 stopni, gdy okazało się, że od lat zbiera podpisy gwiazd na kartkach, by później przekazywać je na aukcje organizowane, by pomóc dzieciom z autyzmem. Ale jego zachowanie i tak zostało potępione przez UEFA.

Szef sędziów UEFA: "To nie do zaakceptowania. To kwestia godności"

Roberto Rosetti, szef sędziów UEFA, wysłał list do arbitrów, w którym skrytykował zachowanie Sovre. "Jeśli chcecie być szanowani tak samo jak sportowcy, dlaczego prosicie o ich koszulki czy autografy? Czy oni robią to samo względem arbitrów? To nie do zaakceptowania. To kwestia godności" – napisał Rosetti, przypominając, że na meczach Ligi Mistrzów jest mnóstwo kamer, które "widzą wszystko".

Kolejna afera z udziałem rumuńskich sędziów

To nie pierwszy raz, gdy arbiter Sovre jest bohaterem mediów. Jesienią, on i Sebastian Coltescu, zostali oskarżeni o rasizm podczas meczu PSG - Basaksehir. Za karę Coltescu został zawieszony do końca sezonu. Ponadto obaj będą musieli udać się na kursy edukacyjne o ksenofobii. Rewanżowe spotkanie Borussii z Manchesterem City odbędzie się 14 kwietnia w Dortmundzie.