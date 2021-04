Bayern Monachium pod ścianą przed rewanżem w LM. "Nie będę zaskoczony, jeśli Lewandowski zagra"

Bayern Monachium przegrał u siebie z PSG (2:3) w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W przyszłym tygodniu mistrzowie Niemiec pojadą do Paryża odrabiać straty, a w ich składzie prawdopodobnie znów zabraknie Roberta Lewandowskiego. - Nie będę zaskoczony, jeśli Robert zagra w meczu rewanżowym. Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby przywrócić go do gry - mówi Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz Bundesligi.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta