Sytuacja Bayernu coraz gorsza! Są wstępne wyniki badań Goretzki i Suele

Leon Goretzka i Niklas Suele w środowym meczu Ligi Mistrzów zostali zmienieni jeszcze przed przerwą. Ten pierwszy w 33. minucie, choć zmianę sygnalizował już kilka minut wcześniej (za Goretzkę wszedł wtedy Alphonso Davies), a drugi w 42. (Suele zmienił Jerome Boateng). - Obaj mają urazy mięśniowe, ale dopiero po badaniach będziemy wiedzieli, jak bardzo są poważne - mówił Hansi Flick po porażce z PSG (2:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Kontuzja Lewandowskiego. Jak duży problem ma Bayern?

1,82 - to nie żart. Kylian Mbappe pozamiatał. "To są cuda! Geniusz"

"Kicker" ostro ocenia piłkarzy Bayernu. Nagle zdanie o Lewandowskim

Alarm w Bayernie Monachium!

Bayern jeszcze oficjalnie nie poinformował o wynikach badań, ale dotarł już do nich Bild, który pisze, że z obu piłkarzy prawie na pewno nie będzie mógł skorzystać Hansi Flick w Paryżu, gdzie jego zespół we wtorek zagra drugie spotkanie 1/4 LM. To znaczy: z Suele na pewno, bo on rozerwał włókno mięśniowe w udzie i czeka go nawet trzy tygodnie przerwy. Goretzka też ma problem z udem. I choć nie jest on aż tak poważny, jak Suele - bo udo jest tylko nadwyrężone - to Bild i tak wątpi, by on też zagrał w rewanżu z PSG.

To kolejny problem Bayernu, bo niegotowy do gry wciąż jest Robert Lewandowski, który nabawił się kontuzji kolana w meczu z Andorą (3:0). "Powrót Lewandowskiego na rewanż z PSG jest całkowicie nierealny. Na początku przyszłego tygodnia Polak ma rozpocząć rehabilitację. Bayern potrzebuje małego cudu w rewanżu w przyszłym tygodniu. I wielu fanów ma nadzieję, że w Lewy nadal może doznać jakiegoś cudownego uzdrowienia" - napisał w czwartek Bild. - Cudowne uzdrowienie, cudowne uzdrowienie! To już przesada! Taka kontuzja wymaga czasu. Choć kiedy taki gracz jak Lewandowski wypada z gry, to nigdy to nie jest przyjemne - powiedział Flick.

Mistrzowska reakcja Lewandowskiego w studiu Ligi Mistrzów. "To było idealne"

Lewandowski: Będę trzymał kciuki za Bayern

Ale o tym, że cudownego ozdrowienia nie będzie, mówił już dzień wcześniej sam Lewandowski, który w rozmowie ze Sky - co prawda przed środowym meczem, nie znając jeszcze wyniku - powiedział, że jego występ w rewanżu z PSG jest wykluczony. - Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę się dobrze czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie. Oczywiście wolałbym być na boisku, ale jest jak jest i będę trzymał kciuki za Bayern - przyznał.

Te kciuki bardzo się przydadzą, bo Bayern potrzebuje w Paryżu wygranej przynajmniej dwiema bramkami, by awansować do półfinału i dalej walczyć o obronę trofeum. Początek meczu we wtorek o 21.