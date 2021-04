Lewandowski "może doznać cudownego uzdrowienia". Flick wściekły: To już przesada

Robert Lewandowski opuści najbliższe mecze Bayernu Monachium z powodu kontuzji kolana, której doznał w meczu el. MŚ z Andorą. Początkowo lekarz polskiej kadry Jacek Jaroszewski postawił diagnozę, która mówiła o 5-10 dni przerwy. Później lekarz klubowy Bayernu stwierdził, że konieczna będzie dłuższa pauza, trwająca około miesiąca. W piątek "Kicker" poinformował, że Lewandowski teoretycznie mógłby wrócić do gry już 13 kwietnia na rewanżowe starcie ćwierćfinałowe z PSG w Lidze Mistrzów, ale najnowsze informacje podane przez "Bild" jasno wskazują, że jest to wykluczone.

Niemiecka gazeta podała nowe informacje nt. powrotu do gry Roberta Lewandowskiego. "Rewanż z PSG jest całkowicie nierealny"

"Powrót Roberta Lewandowskiego na rewanż z Paris Saint-Germain jest całkowicie nierealny. Na początku przyszłego tygodnia Polak ma rozpocząć rehabilitację. Bayern potrzebuje małego cudu w rewanżu w przyszłym tygodniu. I wielu fanów ma nadzieję, że w Lewy nadal może doznać jakiegoś cudownego uzdrowienia" - poinformowała niemiecka gazeta.

Hansi Flick, trener Bayernu na łamach "Bilda" również odniósł się do kontuzji polskiego napastnika, bez którego mistrz Niemiec przegrał w środę z PSG 2:3 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. - Cudowne uzdrowienie, cudowne uzdrowienie! To już przesada. Taka kontuzja wymaga czasu. A kiedy taki gracz jak Robert Lewandowski wypada z gry, nigdy nie jest to przyjemne - powiedział Flick.

W środę wieczorem podczas rozmowy ze stacją Sky Sports sam Lewandowski również przyznał, że nie będzie w stanie zagrać w drugim ćwierćfinałowym spotkaniu z PSG. - Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę dobrze się czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie, oczywiście, że wolałbym być na boisku. Ale jest jak jest, będą trzymał kciuki za Bayern - powiedział Lewandowski.

Lewandowski w 36 meczach tego sezonu strzelił 42 gole i zaliczył osiem asyst. W 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera brakuje mu już tylko pięciu trafień. Problem w tym, że nie wiadomo, kiedy wróci do gry i ile jeszcze spotkań rozegra w tym sezonie: na pewno nie zagra z Unionem Berlin (10 kwietnia) i wątpliwe, by wrócił na mecz z Wolfsburg (17 kwietnia). W kolejnych spotkaniach Bayern zmierzy się z Bayerem (20 kwietnia), Mainz (24 kwietnia), Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i Augsburgiem (22 maja). Pewne wydaje się tylko to, że będzie gotowy do gry na trzy ostatnie kolejki.