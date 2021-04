Mistrzowska reakcja Lewandowskiego w studiu Ligi Mistrzów. "To było idealne"

Z akcentem na próbował, bo Jamie Carragher nie przetłumaczył żadnego słowa Roberta Lewandowskiego. No ale próbował. A wywołała go prowadząca CBS Sports Kate Abdo, która najpierw przypomniała, że Carragher wcześniej przyznał się jej do tego, że uczył się języka polskiego w liceum. - Ale nigdy się go do końca nie nauczyłem, tylko brałem lekcje - asekurował się Carragher, ale podjął wyzwanie. A tym było tłumaczenie na żywo wypowiedzi Lewandowskiego, której po finale Ligi Mistrzów udzielił reporterowi Polsatu Sport Szymonowi Rojkowi.

"Lewandowski mówi, że to najlepsze uczucie w jego życiu"

- Powiem szczerze, że ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, bo radość jest tak ogromna. Tak ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Tyle czasu cała drużyna starała się wygrać ten puchar. W końcu się udało. Myślę, że przeszliśmy do historii nie tylko ze względu na finał, ale też dlatego, że wygraliśmy wszystkie mecze w tej edycji Ligi Mistrzów, co nie udało się wcześniej żadnej innej drużynie. Bardzo jestem z tego dumny. Z tego, co osiągnęliśmy, jaki futbol pokazywaliśmy w tym sezonie - mówił Lewandowski w rozmowie z Rojkiem.

A Carragher tłumaczył na angielski: - Mówi, że to najlepsze uczucie w jego życiu. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Przegrał w finale, grając dla Borussii Dortmund w 2013 roku, ale teraz udało mu się wygrać. Obwinia za to Kloppa. Żałuje, że nie wpisał się na listę strzelców. Czuje, że to mogłoby mu pomóc zdobyć Złotą Piłkę. Że to coś, czego mu zabrakło - "tłumaczył" wywiad Lewandowskiego Carragher. - Myśli, że to udowadnia, że jest lepszym dziewiątką od Romelu Lukaku - dodał po chwili, a trener Roberto Martinez, który też był wtedy gościem w studiu, żartował z Carraghera: - Do tego ostatniego zdania z Lukaku nawet byłeś przekonujący.

Lewandowski pochwalił Carraghera i rozwiał wątpliwości

Fragment tego tłumaczenia został puszczony Lewandowskiemu, który w środę był gościem CBS Sport. - To było idealne tłumaczenie - zaśmiał się napastnik Bayernu i pogratulował Carragherowi, który tym razem też pojawił się w studiu.

Lewandowski nie zagrał w pierwszym ćwierćfinałowym meczu LM przeciwko PSG. Bayern przegrał to spotkanie 2:3. We wtorek czeka go rewanż na Parc des Princes. Wszystko wskazuje, że również bez Lewandowskiego, który po meczu z Andorą (3:0) leczy kontuzjowane kolano, a w środę przed meczem z PSG był także gościem telewizji Sky.

- Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę się dobrze czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie, bo oczywiście wolałbym być na boisku, ale jest jak jest i będę trzymał kciuki za Bayern - powiedział Lewandowski w Sky, gdzie dodał, że na pewno nie wróci na wtorkowy rewanż z PSG.