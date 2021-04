"Kicker" ostro ocenia piłkarzy Bayernu. Nagle zdanie o Lewandowskim

Niżej od Manuela Neuera został oceniony tylko Nikas Suele, który już w 42. minucie opuścił boisko z kontuzją. Obrońca Bayernu dostał notę 5,5 w skali 1-6, gdzie "1" oznacza klasę światową, a "6" występ poniżej krytyki. Neuer dostał 5, ale kiedy po meczu Hansi Flick został zapytany o jego błąd przy pierwszym straconym golu, odparł: - Manu już ratował nas tyle razy, że to nic nie zmienia. To wciąż najlepszy bramkarz na świecie.

Ale w środę w Bayernie zabrakło też najlepszego piłkarza na świecie. "Brak Roberta Lewandowskiego zrobił w tym meczu różnicę" - zakończył swoją relację "Kicker". Zwrócił także uwagę, że PSG miało w ataku Kyliana Mbappe i w bramce Keylora Navasa. I że to oni w środę byli najlepsi, dostali od gazety najlepsze noty - 1,5.

"Awans Bayernu do półfinału jest zagrożony" - czytamy w Sport1.de. Niemiecki serwis zauważa, że porażka 2:3 z PSG była pierwszą w europejskich pucharach dla Hansiego Flicka, który wcześniej w Lidze Mistrzów wygrał 18 meczów i jeden zremisował. Cytuje też trenera Bayernu, który przed rewanżem jest pozytywnie nastawiony. - PSG miało kilka okazji i zdobyło trzy bramki. My mieliśmy więcej i mogliśmy osiągnąć lepszy wynik, ale dzisiaj nasza skuteczność nie była dobra. Jestem jednak zadowolony z występu i z naszej gry - powiedział Flick.

"31 do 6 w strzałach na bramkę dla Bayernu oraz 15 do 1 w rzutach rożnych. Szaleństwo!" - na statystyki z tego meczu zwraca uwagę Sport Bild, gdzie czytamy również, że to był mecz, który świetnie się oglądało. "Podczas gęstej śnieżycy w Monachium obie drużyny wcale nie potrzebowały czasu, by się rozruszać. Ale teraz Bayern potrzebuje wygranej przynajmniej dwiema bramkami, by we wtorek w Paryżu awansować do półfinału i dalej walczyć o obronę trofeum".

W rewanżu bez Lewandowskiego, a to nie koniec problemów

Niemieckie media wcale nie są optymistycznie nastawione przed rewanżem, a na pewno nie aż tak optymistycznie, jak Flick, bo zwracają uwagę, że za tydzień Bayern znowu będzie musiał sobie radzić bez Lewandowskiego, który sam w rozmowie ze Sky - co prawda przed środowym meczem, nie znając jeszcze wyniku - powiedział, że jego występ w rewanżu z PSG jest wykluczony.

A to nie koniec problemów, bo kontuzji w pierwszym meczu nabawił się Suele, ale też Leon Goretzka. - W obu przypadkach są to kontuzje mięśniowe. Po badaniach okaże się, jak bardzo poważne - powiedział po środowym meczu Flick.