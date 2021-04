Alarm w Monachium! Bayern stracił dwóch kolejnych piłkarzy

Gwiazdą meczu rozgrywanego na Allianz Arena był Kylian Mbappe, strzelec dwóch bramek, w tym decydującej. Bayern przed rewanżem w Paryżu ma nie tylko zły wynik, ale musi również drżeć o zdrowie dwóch piłkarzy, Leona Goretzki i Niklasa Suele. Trener Hansi Flick jeszcze w pierwszej części, odpowiednio w 32. i 42. minucie musiał zdjąć ich z boiska, wprowadzając Alphonso Daviesa i Jerome'a Boatenga.

1,82 - to nie żart. Kylian Mbappe pozamiatał. "To są cuda! Geniusz"

Kolejny problem Bayernu. Goretzka i Suele kontuzjowani!

Okazało się, że były to zmiany wymuszone wynikające z kontuzji lidera środka pola i środkowego obrońcy. - Zarówno Leon, jak i Niklas mają kontuzje mięśni. Badania wykażą, jak długo będą pauzować - przyznał Flick, cytowany przez oficjalną stronę mistrza Niemiec.

Goretzka sygnalizował chęć zmiany już pięć minut wcześniej niż faktycznie nastąpiła, o czym poinformował ekspert Bundesligi w telewizji ESPN, Archie Rhind-Tutt. Hansi Flick najpierw kazał się rozgrzewać środkowemu obrońcy Bayernu, czyli Jerome'owi Boatengowi. Potem miał jednak zmienić zdanie i wskazać na Alphonso Daviesa. Ze względu na to, jak długo wszystko trwało, Goretzka nie został zmieniony odpowiednio szybko i popełnił błąd przy drugiej bramce - jego strefa przed polem karnym pozostała niekryta, co ułatwiło sprawę pozostającemu przed polem karnym Marquinhosowi. Przy nim był jedynie David Alaba, który i tak nie zdążył interweniować przy strzale obrońcy PSG.

Rhind-Tutt wskazał także, że poirytowany tym, co się wydarzyło był inny pomocnik Bayernu, Joshua Kimmich. Miał krzyczeć "Zmień go, gościu!" do trenera Bawarczyków, Hansiego Flicka.

"Żartowałem. Lewandowski strzeliłby PSG pięć goli". Eksperci są zgodni po Bayern - PSG w LM

Rewanżowe spotkanie PSG z Bayernem zostanie rozegrane 13 kwietnia w Paryżu. Na pewno zabraknie w nim Roberta Lewandowskiego, który w środę wieczorem jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przyznał w rozmowie ze Sky Sport, że nie zdąży się wykurować. - Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę się dobrze czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie. Oczywiście wolałbym być na boisku, ale jest jak jest i będę trzymał kciuki za Bayern - powiedział Lewandowski.