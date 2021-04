Burza po hicie Ligi Mistrzów. "Jak możesz? To najbardziej dziwaczna rzecz, jaką słyszałem"

Zobacz wideo "Plan Kloppa nie wypalił. Liverpool wyszedł na miękkich nogach"

Poszło o sytuację z wtorkowego meczu Ligi Mistrzów: Manchester City - Borussia Dortmund (2:1). Tuż przed przerwą Jude Bellingham, pomocnik gości zaatakował agresywnie Edersona, bramkarza Manchesteru City i odebrał mu piłkę. Anglik miał przed sobą pustą bramkę, jednak rumuński sędzia Ovidiu Hategan przerwał grę, gdyż uznał, że Bellingham korkami zbyt ostro wszedł w bramkarza City.

"Tylko dla Ciebie było to nienormalne"

Po meczu w stacji "CBS Sports" doszło do ostrej wymiany zdań między byłymi obrońcami reprezentacji Anglii: Jamiem Carragherem i Micahem Richardsen. Obaj byli kiedyś rywalami na boisku, bo Carragher grał w Liverpoolu, a Richards w Manchesterze City.

- Rozmawiamy o VAR i o tym, jak w ten sposób psujemy grę, odbierając sędziemu kontrolę nad wydarzeniami na boisku - powiedział Richards. Natychmiast przerwał mu poirytowany Carragher. - Chryste Panie. Już wiem, dlaczego nie chciałbyś VAR-u. Bo byłoby 2:2. To nonsens, niecodzienna sytuacja, ale zdarza się zbyt często - odpowiedział Anglik.

To jednak nie koniec ich dyskusji. - Tylko dla Ciebie było to nienormalne - powiedział Micah Richards. W odpowiedzi Carragher nie krył zdenerwowania. - Jak Ty możesz tego nie rozumieć? To jest najbardziej dziwaczna rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Jeśli sędzia uznałby to za faul, to nie byłoby problemu. Ale czy on nie wie, że jeśli użyje gwizdka, to jednocześnie eliminuje pomoc ze strony VAR? - mówił Carragher.

Na Twitterze swoją dezaprobatę wobec tej decyzji zaprezentował wielki nieobecny - Jadon Sancho. "Tego sędziego należałoby sprawdzić" - napisał angielski skrzydłowy Borussii.

Rewanżowy mecz Borussia Dortmund - Manchester City odbędzie się w środę, 14 kwietnia. Zwycięzca tej rywalizacji w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z lepszym z pary: Bayern Monachium - PSG. Pierwsze spotkanie tej pary w środę, 7 kwietnia. W drugim FC Porto zagra z Chelsea Londyn. Początek obu pojedynków o godz. 21.