Klopp był wściekły na sędziego po meczu z Realem! Ich rozmowę nagrały kamery

To już był koniec spotkania. Juergen Klopp wszedł na murawę i podążał krok w krok za sędzią, a wszystko pokazywały kamery. - To niesprawiedliwe, niesprawiedliwe - powtarzał do Felixa Brycha. - Niesprawiedliwe jest to, jak ze mną rozmawiasz - odpowiadał mu arbiter, ale trener Liverpoolu mówił dalej i dalej był zły na Brycha.

W Manchesterze zdecydował gol w końcówce! Po decyzji sędziego Sancho zatweetował

Juergen Klopp wyjaśnia: To też było nie w porządku

Skąd wynikała ta złość? Juergen Klopp wyjaśnił później na konferencji prasowej, że chodziło mu przede wszystkim o sytuację z 36. minuty, kiedy Sadio Mane upadł tuż przed polem karnym Realu po starciu z Lucasem Vazquezem. Brych nie odgwizdał wtedy faulu, czego efektem po chwili był gol dla Realu na 2:0, którego strzelił Marco Asensio. - Nie mam pojęcia, dlaczego sędzia puścił wtedy grę, przecież to był faul. Później, gdy Sadio upadał, też nie reagował. I to też było nie w porządku. Dlatego po meczu powiedziałem mu, że jego decyzje nie były sprawiedliwe - przyznał Klopp.

- Oczywiście to nie był powód, dla którego przegraliśmy to spotkanie. Jeżeli chcesz awansować do półfinału, musisz na to zasłużyć. A my tego dziś nie zrobiliśmy, szczególnie w pierwszej połowie [Liverpool nie oddał wtedy nawet strzału]. Jedyną dobrą rzeczą jest to, że po przerwie strzeliliśmy gola i że to dopiero pierwszy mecz, a rewanż ciągle przed nami - dodał Klopp.

Liverpool przy życiu utrzymuje gol Mohameda Salaha. To był gol na 2:1, strzelony w 51. minucie. Ale później strzelili jeszcze gospodarze - w 65. minucie Alissona pokonał Vinicius Junior, ustalając wynik meczu na 3:1 dla Realu. Rewanż na Anfield 14 kwietnia.