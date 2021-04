Kamery nagrały, jak rumuński sędzia poprosił Haalanda o autograf. "To dziecinada" [WIDEO]

Manchester City zachwyca w tym sezonie. Zespół Pepa Guardioli jest niemal pewny zdobycia mistrzostwa Anglii, a do tego awansował do finału Pucharu Ligi, półfinału Pucharu Anglii. Natomiast w Lidze Mistrzów City pokonało u siebie 2:1 Borussię Dortmund w 1/4 finału. Mecz był pełen kontrowersji sędziowskich. Po ostatnim gwizdku okazało się jednak, że gorącą dyskusje rozpaliło zachowanie arbitrów nie tylko na murawie.

O co chodzi? Octavian Sovre, jeden z asystentów arbitra głównego Ovidiu Hategan, zaczepił w tunelu Erlinga Haalanda i poprosił go o autograf! Takie zachowanie nie przeszło bez echa. - Może jest fanem Haalanda? Może to był prezent dla dziecka? Nie wiem. Wiem, że pierwszy raz widziałem taką sytuację - stwierdził Guardiola.

- Takie zachowanie nie przystoi sędziemu. To dziecinada – dodał Joleon Lescott, były obrońca City a dziś ekspert telewizyjny.

- Nie można tak się zachowywać. Sędziowie są od sędziowania, a w pierwszej połowie nie wychodziło to im zbyt dobrze - mówił w studio BT Sport Owen Hargreaves, także były piłkarz.

Kolejna afera rumuńskich arbitrów

To nie pierwszy raz, gdy arbiter Sovre jest bohaterem mediów. Jesienią, on i Sebastian Coltescu, zostali oskarżeni o rasizm podczas meczu PSG - Basaksehir. Za karę Coltescu został zawieszony do końca sezonu. Ponadto obaj będą musieli udać się na kursy edukacyjne o ksenofobii.

Rewanż City z Borussią odbędzie się za tydzień w Dortmundzie. W drugim meczu LM Liverpool przegrał 1:3 z Realem w Madrycie.