Vinicius Jr przeszedł do historii Ligi Mistrzów! Pobił dwa rekordy w jednym meczu

Dziewięć do zera dla Realu Madryt. Tak prezentowała się statystyka strzałów po pierwszej połowie ćwierćfinałowego meczu z Liverpoolem. Piłkarze Juergena Kloppa byli nieskuteczni w ofensywie i bezradni w defensywie. Łącznie w spotkaniu wypracowali sobie zaledwie siedem sytuacji bramkowych do 15 okazji Realu. Ostatecznie to Hiszpanie wygrali 3:1 po dwóch bramkach Viniciusa w 27. i 65. minucie oraz Marco Asensio w 38. minucie. Jedynego gola dla Liverpoolu w 51. minucie zdobył Mohamed Salah.

Real Madryt już od pierwszych minut starał się dyktować warunki, kontrolując przebieg spotkania. Szczególnie wyróżniającym się piłkarzem na boisku był Vinicius Junior. Brazylijczyk strzelił dwa gole, jednak nie zrobiłby tego, gdyby nie pomocnicy zespołu Zinedine'a Zidane'a. Przy pierwszym trafieniu 20-latka warto wyróżnić Toniego Krossa, który idealnie w tempo popisał się efektownym podaniem przez pół boiska.

Drugiego gola młody napastnik strzelił po podaniu od Luki Modricia, który wbiegł z piłką w pole karne Liverpoolu, wystawił ją Viniciusowi, a ten wykończył podanie strzałem z pierwszej piłki. W sumie były to drugie i trzecie trafienie 20-latka w tym sezonie Ligi Mistrzów. Jak podaje portal "OptaPaolo", Brazylijczyk jest jednocześnie pierwszym piłkarzem urodzonymi w 2000 roku, który zaliczył trafienie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Pokolenie - czytamy w poście na Twitterze.

Dodatkowo "Vinicius Junior został najmłodszym brazylijskim piłkarzem (20 lat i 268 dni), który zdobył dwa lub więcej goli w meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów". Portal przypomina, że napastnik Realu Madryt przebił tym samym rekord ustanowiony w 2004 roku przez znanego pomocnika, zdobywcę Złotej Piłki w 2007 roku - Kakę. Rodak Viniciusa dokonał tego w meczu z Deportivo La Coruna mając 21 lat i 366 dni.

Warto wspomnieć, że mimo wieku Vinicius nie jest najmłodszym piłkarzem, który trafiał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wyróżnienie to niezmiennie należy do Bojana Krkicia. Napastnik FC Barcelony w kwietniu 2008 roku zdobył zwycięskiego gola w meczu z Schalke 04 (1:0) mając zaledwie 17 lat i 218 dni. W obecnym sezonie najmłodszym piłkarzem, który zdobył bramkę w Lidze Mistrzów również jest piłkarz Barcelony, Pedri. Hiszpan w momencie trafienia miał 17 lat, 10 miesięcy i 25 dni.