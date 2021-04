Manchester City - Borussia Dortmund w LM. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Od momentu przejęcia Manchesteru City przez Pepa Guardiolę, Anglicy czekają na historyczny triumf w Lidze Mistrzów. Zespół ma zapewnioną spokojną przewagę nad pozostałymi klubami w Premier League. W ćwierćfinale LM na drodze Anglików stanie Borussia Dortmund, w której szeregach świetną formę prezentuje Erling Braut Haaland.

Manchester City przeciwko Erlingowi Haalandowi. Czy Borussia Dortmund sprawi niespodziankę w Lidze Mistrzów?

W poprzedniej fazie rozgrywek Manchester City pokonał Borussię Moenchengladbach 4:0 w dwumeczu. Piłkarze Pepa Guardioli bez większych problemów radzą sobie również w Premier League. Dopiero w meczu derbowym z Manchesterem United przerwana została seria 21 zwycięstw z rzędu. Jedna przegrana jednak nie wpłynęła na formę zespołu. Od tego czasu wicemistrz Anglii wygrał pięć kolejnych spotkań.

Borussia Dortmund z kolei awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wyjątkowo wyrównanych meczach z Sevillą. W pierwszym spotkaniu piłkarze Edina Terzicia pokonali na wyjeździe hiszpański zespół 3:2. Rewanż natomiast zakończył się remisem 2:2. W Bundeslidze klub wciąż walczy o miejsce gwarantujące awans do Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Aktualnie Borussia traci do czwartego w tabeli Eintrachtu Frankfurt siedem punktów.

Dodatkowo Edin Terzić mierzy się z wieloma kontuzjami swoich piłkarzy. W najbliższym spotkaniu Ligi Mistrzów niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł wykorzystać Jadona Sancho, Dana-Axela Zagadou, Marcela Schmelzera oraz Axela Witsela. Wystąpi za to Erling Braut Haaland, wokół którego w ostatnim czasie krąży wiele spekulacji transferowych. Mino Raiola i Alf-Inge Haaland, agent i ojciec piłkarza, urządzili sobie tournee po Europie, w trakcie którego spotkali się z dyrektorami Barcelony, Realu czy czterech angielskich klubów.

Manchester City - Borussia Dortmund. Gdzie i o której oglądać ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

We wtorek 6 marca Manchester City zmierzy się z Borussią Dortmund na Etihad Stadium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz online w serwisie Ipla.tv. Relacja tekstowa z meczu także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.