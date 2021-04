Wielki hit Real - Liverpool w LM! Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

W kolejnym etapie fazy pucharowej Ligi Mistrzów nie zabraknie emocji. Jedno z dwóch pierwszych spotkań rozegra Liverpool, który będzie mógł się zrewanżować za porażkę w finale LM przed trzema laty. Warto wspomnieć, że oba zespoły są triumfatorami czterech z pięciu ostatnich edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek.

Liverpool zrewanżuje się za 2018 rok? Czy Real Madryt ponownie pokona zespół Juergena Kloppa?

Real Madryt zdecydowanie lepiej wspomina ostatnie spotkanie z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Piłkarze Zinedine'a Zidane'a pokonali ekipę Juergena Kloppa 3:1, zdobywając trzeci sukces w rozgrywkach z rzędu. Zespół ze stolicy Hiszpanii powiększył również ilość wygranych LM w historii do trzynastu. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w rozgrywkach po raz siódmy. Dotychczasowy bilans spotkań daje remis - trzy wygrane Realu Madryt i trzy wygrane Liverpoolu.

Aby awansować do ćwierćfinału w obecnym sezonie, Real w 1/8 finału pokonał w dwumeczu Atalantę Bergamo 4:1 (1:0 w Bergamo i 3:1 w Madrycie). Przed Hiszpanami jednak trudne zadanie, ponieważ po spotkaniu z Liverpoolem, przygotowują się do El Clasico, które rozegrane zostanie w najbliższą sobotę (10 kwietnia). W ostatnim czasie broniący tytułu mistrzowie kraju poprawiają sytuację w tabeli. Strata do lidera - Atletico Madryt - wynosi trzy punkty.

Liverpool z kolei z dużym spokojem przeszedł przez wszystkie mecze w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów. Piłkarze Juergena Kloppa najpierw awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, a w 1/8 finału pokonali obecnego wicelidera Bundesligi - RB Lipsk 4:0 w dwumeczu. Zdecydowanie więcej kłopotów Liverpool ma w angielskiej Premier League. Po 30 rozegranych spotkaniach The Reds zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli, ze stratą trzech punktów do TOP 4.

Real Madryt - Liverpool. Gdzie i o której oglądać spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Liverpoolem zostanie rozegrane we wtorek o godz. 21:00. Transmisję z tego starcia będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz online w serwisie Ipla.tv. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.