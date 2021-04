Kamery nagrały Haalanda po wejściu na stadion Manchesteru City. "To jest piękne" [WIDEO]

Kamery uchwyciły, jak młoda gwiazda Borussii Dortmund zareagowała na widok obiektu Etihad Stadium, na którym niemiecki zespół zmierzy się z ekipą Pepa Guardioli w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów.

"To jest piękne" - powiedział krótko Erling Haaland, wychodząc z tunelu prowadzącego prosto na murawę stadionu w Manchesterze.

Zobacz reakcję Haalanda na widok stadionu Manchesteru City:

W przeszłości w zespole Manchesteru City grał ojciec norweskiego napastnika, Alf-Inge Haaland. Jednak wówczas klub z błękitnej części Manchesteru grał jeszcze na starym obiekcie przy Maine Road, gdzie ostatni mecz odbył się 11 maja 2003 roku.

Jaka przyszłość czeka Haalanda?

Wojna o Erlinga Haalanda trwa. Latem 2022 roku dowolny klub będzie mógł aktywować klauzulę wykupu, która wyniesie 75 mln euro. Mino Raiola i Alf-Inge Haaland, agent i ojciec piłkarza, urządzili sobie tournee po Europie, w trakcie którego spotkali się z dyrektorami Barcelony, Realu czy czterech angielskich klubów. Wszystko po to, by znaleźć jak najlepszą propozycję dla norweskiego snajpera, o którego sprowadzeniu marzy przede wszystkim Joan Laporta, nowy prezes Barcy. Ale, jak podaje ESPN, o transfer będzie bardzo trudno.

Borussia Dortmund oczekuje obecnie za Haalanda ponad 150 mln euro, a do tego trzeba doliczyć jeszcze prowizje dla agenta i ojca zawodnika, choć sam Raiola nazwał je ostatnio "fake newsem”.

W ostatnich tygodniach mówiło się również w angielskich mediach o zainteresowaniu Haalandem ze strony Manchesteru City, a plotki transferowe przybrały na sile zwłaszcza po tym, gdy klub ogłosił w poprzedni poniedziałek, że Sergio Aguero po zakończeniu sezonu opuści ekipę po 10 latach gry w błękitnej koszulce.

Trener angielskiego zespołu, Pep Guardiola, zapewnił jednak, że klub nie pozyska norweskiego napastnika. - Przy tych cenach to niemożliwe. Nie będzie nas na to stać. W dobie pandemii wszystkie kluby zmagają się z problemami finansowymi i u nas nie jest inaczej. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że latem nie kupimy napastnika - przyznał kilka dni temu Katalończyk.

Mecz Manchesteru City z Borussią Dortmund rozpocznie się we wtorek 6 kwietnia o godz. 21. Rewanżowe starcie ćwierćfinałowe LM odbędzie się 14 kwietnia w Dortmundzie. Zwycięzca tej pary w półfinale zagra z lepszym z dwumeczu pomiędzy Bayernem Monachium a PSG.