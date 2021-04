Liga Mistrzów powraca. Manchester City - Borussia Dortmund. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Liga Mistrzów powraca i to od razu z wielkimi hitami. W jednym z pierwszych ćwierćfinałowych spotkań zagrają Manchester City z Borussią Dortmund. City zapewnili sobie już praktycznie mistrzostwo Anglii i to właśnie oni są teraz wymieniani jako jeden z głównych faworytów do wygrania także Ligi Mistrzów. Przeszkodzić im postara się młodzież z Dortmundu, na czele z niesamowitym Erlingiem Haalandem.

Pep Guardiola w drodze po upragnione trofeum. Borussia spróbuje sprawić niespodziankę.

Manchester City cały czas znajduje się w niesamowitej formie. W niedawnym meczu derbowym z Manchesterem United przerwana została niesamowita seria 21 zwycięstw z rzędu podopiecznych Pepa Guardioli, ale nie zrobiło to na nich większego wrażenia. Od tamtego przegranego 0:2 spotkania wrócili na zwycięską ścieżkę i wygrali pięć kolejnych spotkań. Ostatni raz udało im się to w sobotę w meczu 30. kolejki Premier League z Leicester, które pokonali 2:0. Dzięki wygranej zespół potwierdził tylko swoją dominację w tym sezonie i w tej chwili wyprzedza wicelidera, Manchester United aż o 14 punktów. W Lidze Mistrzów do tej pory radzili sobie równie dobrze. W 1/8 finału wyrzucili bez większych problemów Borussię Moenchengladbach. Do świetnej formy Guardiola może dopisać kolejny argument przemawiający za swoją drużyną, czyli brak problemów zdrowotnych. Na tę chwilę wygląda na to, że Hiszpan będzie mógł we wtorkowym spotkaniu skorzystać ze wszystkich swoich zawodników, co w czasach pandemii nie jest takie oczywiste.

O formie Borussii Dortmund zdecydowanie nie możemy powiedzieć tego samego, co o dyspozycji Manchesteru City. Podopieczni Edina Terzicia drżą w Bundeslidze o miejsce gwarantujące udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Nie pomogła w tej sytuacji sobotnia porażka 1:2 z Eintrachtem Frankfurt na własnym stadionie. Podobnie z resztą jak wcześniejszy, uratowany w samej końcówce remis z FC Koeln. Na tę chwilę Borussia zajmuje 5. miejsce w lidze, które daje zaledwie awans do Ligi Europy i ma aż 7 punktów straty do czwartego Eintrachtu.

Jednym z niewielu zawodników w zespole z Dortmundu, który nie zawodzi jest Erling Haaland. Norweg strzelił już w tym sezonie 33 bramki w 32 meczach, z czego aż 10 w Lidze Mistrzów. Napastnik szczególnie upodobał sobie akurat te rozgrywki i pobił już w nich kilka rekordów, co może być największym zmartwieniem dla Pepa Guardioli. Dla Terzicia natomiast ogromnym problemem są kontuzje. Z powodu urazów w meczu z City nie zobaczymy najprawdopodobniej Jadona Sancho, Dana-Axela Zagadou, Marcela Schmelzera oraz Axela Witsela. Szczególnie brak tego pierwszego będzie bardzo widoczny. Anglik był w tym sezonie w świetnej formie i bardzo dobrze współpracował z Haalandem.

Manchester City - Borussia Dortmund. Przewidywane składy.

MANCHESTER CITY: Ederson – Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - Gundogan, Rodrigo, De Bruyne - Foden, Jesus, Sterling

BORUSSIA DORTMUND: Hitz – Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham, Dahoud - Hazard, Haaland, Reus

Manchester City kontra Borussia Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać?

Manchester City zmierzy się z Borussią Dortmund na Etihad Stadium we wtorek 6 kwietnia. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz online w aplikacji Ipla.TV. Relacja tekstowa z meczu także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.