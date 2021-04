"Salah nigdy nie zapomni tego starcia. Płakałem. Widziałem, jak był zrozpaczony"

Już we wtorek Real Madryt podejmie Liverpool w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po raz ostatni obie drużyny zagrały ze sobą 26 maja 2018 roku w finale rozgrywek. Wtedy w Kijowie lepszy okazał się Real Madryt, który wygrał 3:1.

Dwa gole dla zwycięzców strzelił Gareth Bale, a jednego Karim Benzema. Honorową bramkę dla Liverpoolu zdobył Sadio Mane. Finału w Kijowie dobrze nie wspomina lider Liverpoolu - Mohamed Salah. Egipcjanin z powodu kontuzji musiał zejść z boiska już w 31. minucie. Zawodnik doznał urazu barku w starciu z Sergio Ramosem.

"Salah nie zapomniał starcia z Ramosem"

- Salah nigdy nie zapomni tamtego starcia. Płakałem, gdy schodził z boiska, bo widziałem, jak bardzo był zrozpaczony i zły. To był dla niego bardzo ważny mecz po świetnym sezonie - w rozmowie z hiszpańskim "AS-em" wspomina pierwszy trener Salaha - Hamdi Nooh.

I dodaje: Chciał grać dalej, ale okazało się to niemożliwe. Jest typem zawodnika, który zachowuje się we wspaniały sposób i inspiruje innych. Po tamtym zdarzeniu otrzymał mnóstwo wsparcia od kibiców z całego świata.

W sezonie 2017/18 Salah był najlepszym piłkarzem Liverpoolu i wraz z Mane i Roberto Firmino zdobył tytuł wicekróla strzelców tamtej edycji Ligi Mistrzów, strzelając 10 goli. W całych rozgrywkach Egipcjanin strzelił 44 goli i zaliczył 16 asyst w 52 występach.

Chociaż przed nami starcie Realu Madryt z Liverpoolem, to tym razem nie obejrzymy pojedynków Ramosa z Salahem. Wszystko przez kontuzję łydki hiszpańskiego obrońcy, która wykluczyła go z gry na co najmniej miesiąc.