Dwumecz w Lidze Mistrzów przeniesiony do i Hiszpanii! Oba mecze na jednym stadionie

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 zostaną rozegrane już w następnym tygodniu. We wtorek (6 kwietnia) zagrają Manchester City z Borussią Dortmund oraz Real Madryt z Liverpoolem. W środę natomiast Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Germain, a Chelsea z FC Porto. Zgodnie z planem UEFA spotkanie to będzie rozegrane jako domowe dla drużyny z Portugalii.

UEFA podjęła decyzję. Chelsea z FC Porto na stadionie w Sevilli

"Rewanżowe spotkanie, sklasyfikowane jako mecz domowy Chelsea, zostanie rozegrane we wtorek 13 kwietnia". Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu brytyjskiego (21:00 czasu polskiego). Jak zaznacza Chelsea na swojej oficjalnej stronie internetowej, zespół Thomasa Tuchela grał już "w tym sezonie na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan".

Miało to miejsce podczas rewanżowego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów między Chelsea a Sevillą. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem, natomiast w Hiszpanii piłkarze londyńskiego klubu wygrali aż 4:0. Szczególnie wyróżniającym się tego wieczoru piłkarzem był Olivier Giroud, który był zdobywcą wszystkich czterech trafień.

Zgodnie z planem finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 29 maja, na stadionie w Stambule.