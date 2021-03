Rewolucja w Lidze Mistrzów zaakceptowana. Wiadomo już kiedy UEFA ogłosi zmiany

Obecnie Liga Mistrzów używa systemu, w którym faza grupowa rozgrywek to po sześć meczów rozgrywanych przez 32 drużyny. Według "The Athletic" UEFA w środę ogłosi jednak, że aktualny format zostanie zmieniony po 2024 roku.

W środę ogłoszenie zmian w LM. Wejdą w życie po 2024 roku

Na czym będzie polegał system szwajcarski? Podstawową zmianą od sezonu 2024/2025 ma być powiększenie Ligi Mistrzów z 32 do 36 zespołów. Ale to nie oznaczałoby dodatkowej grupy, tylko zmianę formatu rozgrywek - właśnie na system szwajcarski, znany m.in. z turniejów szachowych. Nie byłoby grup, a każdy z zespołów rozegrałby 10 spotkań z różnymi rywalami. W fazie tzw. grupowej byłoby więc o cztery serie meczów więcej niż dotychczas.

Punkty z tych meczów liczyłby się w jednej dużej tabeli (36-zespołowej lub 32-zespołowej, jeśli UEFA nie zdecydowałaby się jednak na poszerzenie LM), z której najlepsze 24 drużyn przechodziłoby do fazy pucharowej. Pierwsza ósemka awansowałby autoamtycznie do 1/8 finału. Natomiast drużyny z miejsc 9-24 rozegrałyby dodatkową rundę o awans do 1/8 finału. Według zasady 9. zespół z 24. w tabeli, 10. z 23., 11. z 22 itd.

"Trzeba chronić pozostałe kluby. By nie doprowadzić do zbyt dużej dysproporcji w rozdysponowaniu pieniędzy"

Przewodniczący stowarzyszenia lig krajowych, European Leagues Lars-Christer Olsson już w grudniu zeszłego roku mówił, że system szwajcarski byłby bardziej akceptowalny niż ten zaproponowany przed rokiem przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), czyli cztery grupy po osiem zespołów, co gwarantowałoby 14 meczów w fazie grupowej. - Nowa propozycja jest dużo bardziej realistyczna. Teraz ważne będzie to, by chronić też pozostałe kluby. By nie doprowadzić do zbyt dużej dysproporcji w rozdysponowywaniu pieniędzy między Ligą Mistrzów, Ligą Europy i trzecim pucharem, czyli Conference League, który rusza od przyszłego sezonu - wskazał.

