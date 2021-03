Ronaldo wzywał Pepe: "Stanie się to z tobą na boisku". UEFA publikuje wideo

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus zmierzył się z FC Porto. Mistrzowie Włoch byli faworytem dwumeczu, ale sensacyjnie polegli, przegrywając w Portugalii 1:2 i wygrywając 3:2 po dogrywce u siebie.

Ronaldo chciał, żeby Pepe grał. "Zamierzam wygrać!"

Tym razem mistrzów Włoch nie poprowadził do triumfu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w przeszłości potrafił w pojedynkę uratować swój zespół, wystarczy przypomnieć jego hat-tricka w meczu przeciwko Atletico Madryt. Gwiazdorowi Juventusu również teraz bardzo zależało na tym, aby znowu zaliczyć z drużyną wielki powrót, co pokazało oficjalne konto instagramowe Champions League.

Opublikowano nagranie z meczu, na którym widać, jak Ronaldo zwraca się do Pepe, obrońcy i kapitana FC Porto, a niegdyś swojego kolegi z Realu Madryt. Pepe musiał na chwilę opuścić boisko z powodu drobnego urazu. – Graj dalej. Zamierzam wygrać i to stanie się z tobą na boisku! – powiedział Ronaldo, powtarzając dwukrotnie ostatnie zdanie. – Ronaldo zawsze chce się sprawdzić na tle najlepszych – napisano w opisie do filmiku.

Pepe na boisko wrócił, ale Ronaldo nie spełnił swojej obietnicy i nie wygrał. Juventus pożegnał się z rozgrywkami, a Porto w ćwierćfinale zagra z Chelsea.