Liga Mistrzów. Gdzie i o której oglądać losowanie ćwierćfinałów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Wyjątkowego wyczynu w 1/8 finału Ligi Mistrzów dokonał Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec dzięki pokonaniu Lazio w dwumeczu po raz 19. w swojej historii awansowali do ćwierćfinału tych rozgrywek. Do tej pory ten rekord dzierżyła FC Barcelona, która awansowała do 1/4 finału Ligi Mistrzów przez 18 sezonów.

Liga Mistrzów. Pierwszy ćwierćfinał bez Leo Messiego i Cristiano Ronaldo od 2005 roku

Zespoły, które zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to Real Madryt, Manchester City, Chelsea, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, FC Porto, Paris Saint-Germain i Liverpool. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się 6-7 i 13-14 kwietnia, a półfinałowe 27-28 kwietnia oraz 4-5 maja. Finał jest przewidziany na 29 maja bieżącego roku.

Ten etap Ligi Mistrzów w trwającym sezonie będzie wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od 2005 roku nie zobaczymy w nim ani Leo Messiego, ani Cristiano Ronaldo. Juventus z Portugalczykiem w składzie prawdopodobnie okazał się najbardziej negatywnym zaskoczeniem 1/8 finału Ligi Mistrzów, odpadając z tej fazy z FC Porto. Z kolei Robert Lewandowski już w dziewiątym sezonie z rzędu w europejskich rozgrywkach zdobył przynajmniej pięć bramek.

Na tym etapie rozgrywek nie obowiązują już żadne restrykcje. To zatem oznacza, że każdy może zagrać z każdym i nie ma już zespołów rozstawionych. Podczas losowania pary zostaną oznaczone numerami od 1 do 4, dzięki czemu poznamy też potencjalne pary w półfinale Ligi Mistrzów. Aby dopełnić wszystkich kwestii formalnych, zostaną wylosowani gospodarze ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się na stadionie Ataturk w Stambule.

Gdzie i kiedy oglądać losowanie Ligi Mistrzów?

Losowanie Ligi Mistrzów odbędzie się 19 marca 2021 roku o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Transmisja z losowania będzie dostępna do obejrzenia zarówno w telewizji, jak i w internecie. Wydarzenie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium 1 oraz na stronie polsatsport.pl, Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze i na oficjalnej stronie uefa.com.