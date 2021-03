Kapitalny występ Chelsea w Lidze Mistrzów! Wielka kontrowersja mogła odmienić mecz

Chelsea wygrało pierwszy mecz z Atletico Madryt 1:0 i do rewanżu na swoim boisku ekipa Tomasa Tuchela przystępowała mając małą przewagę. Szybko jednak okazało się, że Chelsea nie będzie czekać na działanie Atletico, bo londyńczycy sami rzucili się do ataków. Atletico od początku miało sporo problemów ze znakomicie grającymi wahadłami, a piłkarze Chelsea co rusz posyłali prostopadłe podania, które dziurawiły obronę hiszpańskiego zespołu. Ci mieli odpowiadać grą skrzydłami, ale obaj boczni pomocnicy grali słabo, a mnóstwo błędów popełniał też Saul.

Wielka kontrowersja mogła odmienić mecz

Atletico miało jedną groźną i dość kontrowersyjną sytuację. W 26. minucie Carrasco wyszedł sam na sam z bramkarzem i został ewidentnie pociągnięty za brzuch. Sędzia jednak nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, choć sytuacja była analizowana też przez VAR. Była to bardzo kontrowersyjna sytuacja.

Pełna dominacja w wykonaniu Chelsea

Chelsea wyszło na prowadzenie w 34. minucie meczu, a ich akcja bramkowa zaczęła się właściwie we własnym polu karnym. Havertz znakomicie wyprowadził kontratak, podał na lewe skrzydło do Timo Wernera, który płasko dośrodkował do Hakima Ziyecha, a ten mocnym strzałem pokonał Jana Oblaka. Chwilę potem mogło być 2:0, ale kolejny strzał z problemami obronił słoweński bramkarz.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił, a Chelsea kompletnie zdominowała drużynę z Madrytu, która nie była w stanie przejąć inicjatywy. W 57. minucie blisko podwyższenia prowadzenia był Ziyech, który znalazł się 17 metrów przed bramką i oddał piękny strzał. Ten obronił Jan Oblak, który po chwili aż przecierał oczy ze zdziwienia. Atletico popełniało coraz więcej fauli, a sędzia żółtymi kartkami karał kolejno: Lodiego, Saula Nigueza, Jose Gimeneza i Kokę. W 81. minucie czerwoną kartkę obejrzał Stefan Savić, który w polu karnym łokciem uderzył Ruedigera.

W doliczonym czasie gry Chelsea wyszło z kolejnym zabójczym kontratakiem, a Emerson Palmieri, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie, ustalił wynik spotkania na 2:0.

Kiedy losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów?

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów odbędzie się już w piątek, 19 marca. Cała ceremonia rozpocznie się o godz. 12:00. Co ważne, w piątek wylosowana zostanie także cala drabinka rozgrywek, aż do finału Ligi Mistrzów.

Od tej fazy rozgrywek nie obowiązuje także zasady losowania, znane z 1/8 finału. Nie ma drużyn rozstawionych, nie ma znaczenia także kraj, z którego pochodzą poszczególne zespoły. W skrócie - każdy od ćwierćfinałów może trafić na każdego.

