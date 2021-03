Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów LM. W losowaniu poznamy drabinkę do finału

Bayern Monachium wygrał na własnym stadionie 2:1 z Lazio po bramkach Roberta Lewandowskiego i Choupo-Motinga, a Chelsea pokonała Atletico Madryt 2:0 po trafieniach Hakima Ziyecha i Emersona. To dwa ostatnie zespoły, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Najwięcej emocji przyniosło starcie FC Porto z Juventusem. Do wyłonienia drużyny, która awansuje do ćwierćfinału, potrzebna była dogrywka. Ostatecznie to zespół z Portugalii zdołał awansować, dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe. Emocji nie brakowało także w pojedynku Sevilli z Borussią Dortmund, gdzie niemiecki zespół w ostatnich minutach mógł wypuścić awans do 1/4 finału.

Komplet ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów:

Manchester City

Bayern Monachium

Chelsea

Liverpool

FC Porto

PSG

Borussia Dortmund

Real Madryt

Kiedy losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów?

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów odbędzie się już w piątek, 19 marca. Cała ceremonia rozpocznie się o godz. 12:00. Co ważne, w piątek wylosowana zostanie także cala drabinka rozgrywek, aż do finału Ligi Mistrzów.

Od tej fazy rozgrywek nie obowiązuje także zasady losowania, znane z 1/8 finału. Nie ma drużyn rozstawionych, nie ma znaczenia także kraj, z którego pochodzą poszczególne zespoły. W skrócie - każdy od ćwierćfinałów może trafić na każdego.