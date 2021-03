Walec Guardioli jedzie po triumf w LM. "Tylko jeden klub jest w stanie ich powstrzymać"

Manchester City imponuje formą, chociaż jego rewelacyjna passa zwycięstw została niedawno przerwana. Na początku marca przegrali po raz pierwszy od 20 spotkań. I choć była to porażka bolesna, bo z rywalem zza miedzy (Manchester United wygrał 2:0), to piłkarze Guardioli szybko wrócili na zwycięską ścieżkę. W lidze wygrali dwa kolejne mecze, a we wtorek pewnie pokonali Borussię Moenchengladbach 2:0. W pierwszym meczu padł taki sam wynik. Niemiecki zespół nie potrafił przeciwstawić się maszynie Guardioli.

- Przeciwnik był silny jak niedźwiedź – powiedział po meczu trener Borussii, Marco Rose, cytowany przez "Sky Sports" – Trzeba to przyznać. Byli dla nas za silni. Są w świetnej formie zarówno z piłką, jak i bez niej. Nie dochodziliśmy do sytuacji. W pewnym momencie tracisz wiarę w to, że uda się osiągnąć dobry wynik. Spodziewaliśmy się więcej po sobie – dodał.

Żelazna defensywa i skuteczny atak

Kluczem do świetnych wyników Manchesteru City jest żelazna defensywa. Starcie z Borussią było siódmym kolejnym meczem w Lidze Mistrzów, w którym angielski zespół nie stracił bramki. –Tak, to imponujące. Nasi stoperzy, Ruben Dias i John Stones zaliczyli niesamowity postęp. Kyle Walker jest w dobrej formie. Ale wszyscy pracują, nie tylko obrońcy, ale także napastnicy i piłkarze środka pola. Bronimy się mając piłkę. To jest najistotniejsza rzecz – powiedział w wywiadzie ze stacją BT1 Pep Guardiola.

Do obrony poprzez posiadanie piłki odniósł się też w dalszej części wywiadu, kiedy Gary Lineker zapytał się go skąd wpadł na pomysł, aby boczny obrońca, Joao Cancelo, schodził do środka pola – Nauczyłem się tego w Niemczech. Tam po stracie piłki zabijali nas kontratakami kiedy byliśmy ustawieni szeroko. W Barcelonie mieliśmy większą kontrolę, miałem tam niesamowitych piłkarzy. Trzeba było trzech karabinów i 100 pocisków, żebyśmy stracili piłkę. Ale głównym powodem jest to, żeby mieć więcej piłkarzy do podania – powiedział trener. Dodał też, że taki manewr taktyczny stosował już wcześniej.

Oprócz solidnej gry w obronie Manchester prezentuje również skuteczny futbol. Jak wyliczyło twitterowe konto OptaJoe, ten sezon jest ósmym z rzędu, w którym Manchester City strzela przynajmniej 100 goli we wszystkich rozgrywkach.

Ekspert nie ma wątpliwości. "Tylko oni mogą ich zatrzymać"

Manchester City ma szansę przejść do historii, jako pierwszy angielski zespół, który wygra wszystkie trofea w jednym sezonie, choć jeszcze niedawno Guardiola tonował nastroje. Manchester City jest w ćwierćfinale Pucharu Anglii, w którym zmierzy się z Evertonem już w sobotę. 25 kwietnia zagra w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Tottenhamem, natomiast w Premier League ma aż 14 punktów przewagi nad Manchesterem United. – To byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie mieli 20 graczy gotowych do gry. Możesz wymieniać kilku graczy. W meczu z Borussią zagrało siedmiu piłkarzy, którzy nie grali w poprzednim meczu z Fulham w lidze. Jeżeli chcesz grać na czterech frontach, to musisz rotować składem. Wszyscy muszą być wypoczęci, nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Sezon jest długi, latem chłopaki nie odpoczęli. Nie mieliśmy tygodnia przerwy od września czy października – powiedział Hiszpan.

Manchester City jest na dobrej drodze do triumfu w we wszystkich rozgrywkach, ale poprzeczka będzie szła w górę. Przypomnijmy, że Guardiola jeszcze nie sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum jako trener Manchesteru. Jego zespół był eliminowany przez Monaco, Liverpool, Tottenham i Olympique Lyon. Według byłego reprezentanta Anglii, Owena Hargreavesa, tylko jeden zespół jest w stanie zatrzymać marsz Manchesteru po Ligę Mistrzów. – To jest ich najlepsza szansa na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Ten zespół nie ma słabych punktów. Grają swoim tempem, tracą mało goli, a dużo strzelają. Moim zdaniem jedynym zespołem, który może ich zatrzymać jest Bayern Monachium. Ale jeśli City będzie miało gorszy dzień jak w meczu z United, to da się ich pokonać – powiedział były piłkarz cytowany przez "Daily Mail".