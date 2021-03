Chelsea - Atletico Madryt. Bój o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać?

Środa to kolejny dzień z Ligą Mistrzów. Po wtorkowych emocjach w Manchesterze i Madrycie, o awans do kolejnej fazy powalczą między innymi ekipy Chelsea i Atletico Madryt. Gdzie będzie można obejrzeć mecz? O której godzinie pierwszy gwizdek?

Chelsea - Atletico Madryt. Aktualna dyspozycja obu klubów

Thomas Tuchel notuje znakomity początek kariery trenerskiej w Londynie. Od zastąpienia na tym stanowisko Franka Lamparda, czyli 26 stycznia jego zespół nie poniósł ani jednej porażki (8 zwycięstw i 4 remisy). Co więcej, we wszystkich tych spotkaniach ekipa Chelsea straciła tylko dwa gole, strzelając w tym czasie 13. Na ten moment The Blues zajmują 4. miejsce w tabeli angielskiej Premier League.

Atletico praktycznie od początku obecnego sezonu imponowało formą. Przez długi czas wyraźnie prowadziło w tabeli hiszpańskiej LaLiga, wypracowując sobie potężną przewagę nad resztą stawki. W ostatnich tygodniach jednak piłkarze Diego Simeone nieco spuścili z tonu, choć w dalszym ciągu zajmują fotel lidera z przewagą czterech punktów nad FC Barceloną.

Trzy tygodnie temu ekipy Chelsea i Atletico mierzyły się w stolicy Hiszpanii. Wówczas lepsi okazali się goście, którzy wygrali 1:0 po trafieniu Oliviera Giroud. Daje im to lepszą pozycję wyjściową przed środowym rewanżem.

Chelsea - Atletico Madryt. Gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników piłkarskiej Ligi Mistrzów z pewnością zastanawia się, gdzie i o której będzie można obejrzeć środowy hit na Stamford Bridge. Niewątpliwie elektryzująco zapowiadające się starcie zasłużenie określane jest jako jeden z hitów fazy rewanżowej 1/8 finału tegorocznych rozgrywek.

Mecz pomiędzy Chelsea i Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję z tego starcia w polskiej telewizji pokaże stacja Polsat Sport Premium 1.