Manchester City - Borussią Moenchengladbach. Gdzie i kiedy oglądać mecz 1/8 LM? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Jak dotąd poznaliśmy cztery zespoły, które awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Są to FC Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain i Liverpool. Borussia Moenchengladbach stanie przed szansą, aby po raz pierwszy w swojej historii awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Z kolei Manchester City jeszcze nigdy nie odpadł z tych rozgrywek po wygranej w pierwszym meczu na wyjeździe.

Liga Mistrzów. Guardiola ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy na rewanż. "Musimy zagrać tak, jak z Fulham"

Pep Guardiola podchodzi do spotkania rewanżowego z bardzo dużym komfortem. Trener Manchesteru City będzie miał do dyspozycji całą kadrę, która jest zgłoszona do rozgrywek Ligi Mistrzów. Do Budapesztu z zespołem wybierze się Nathan Ake, który w ostatnich dniach zmagał się z urazem mięśniowym. – Chcę, aby Nathan powrócił na boisko tak szybko, jak będzie to możliwe. Leci z nami na mecz i jeśli będzie taka możliwość, to dam mu zagrać – mówił Guardiola na przedmeczowej konferencji prasowej. Trener lidera Premier League mimo zaliczki z pierwszego meczu ma pełen szacunek do najbliższego rywala. – We wtorek musimy zagrać tak, jak w meczu z Fulham i Southampton, a nie jak w meczu z Manchesterem United. Wiem, jaką jakość ma Borussia – od Sommera do Thurama. Zespół Marco Rose ma odpowiednią broń i wie, jak z niej korzystał – dodał.

Do treningów z zespołem Gladbach powrócił Ramy Bensebaini i Christoph Kramer. Obrońca jest awizowany do występu w podstawowym składzie w meczu z Manchesterem City. Z powodu urazu mięśniowego w spotkaniu może zabraknąć Marcusa Thurama, zdobywcy siedmiu goli dla Borussii Moenchengladbach w tym sezonie. – To dla nas ważny mecz. Gramy w Lidze Mistrzów i pracowaliśmy ciężko na to, żeby się tu znaleźć. Przegraliśmy 0:2 w pierwszym meczu, ale spróbujemy zmienić parę rzeczy i przełożyć to na dobrą dyspozycję w rewanżu – mówił trener Marco Rose.

Do tej pory oba zespoły mierzyły się ze sobą pięciokrotnie w Lidze Mistrzów w XXI wieku. Cztery mecze wygrał Manchester City, a jedno spotkanie w sezonie 2016/2017 zakończyło się remisem 1:1.

Liga Mistrzów. City – Gladbach, przewidywane składy według "UEFA"

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - Rodri, Gundogan - Torres, De Bruyne, Sterling - Aguero

Borussia Moenchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf – Plea

Gdzie i kiedy oglądać mecz Manchester City – Borussia Moenchengladbach?

Prawa do transmitowania rozgrywek Ligi Mistrzów w Polsce w sezonie 2020/2021 posiada Telewizja Polsat. Spotkanie pomiędzy Manchesterem City, a Borussią Moenchengladbach odbędzie się 16 marca 2021 roku o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 2 oraz na stronie internetowej Ipla.tv.