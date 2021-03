Real Madryt - Atalanta Bergamo. Gdzie i o której oglądać rewanż 1/8 Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Real Madryt wygrał w pierwszym meczu z Atalantą Bergamo na wyjeździe 1:0 i dzięki temu jest w lepszej sytuacji niż Włosi. Zespół Zinedine'a Zidane'a nie przegrał żadnego z ośmiu ostatnich spotkań, co stawia Real w roli faworyta awansu do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Atalanta niejednokrotnie jednak zaskoczyła, a uwagę kibiców skupia najbardziej bramkostrzelny napastnik drużyny, Luis Muriel.

REKLAMA

Zobacz wideo Armia Sousy na Anglię, Węgry i Andorę [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Real Madryt osłabiony kontuzjami. Atalanta wywalczy awans?

Patrząc na to jak wielkie problemy miał w ataku Real Madryt, jeden gol strzelony Atalancie Bergamo, to i tak dużo. - Akcja była wypracowana, ale to nie Ferland Mendy miał uderzać - przyznał Zinedine Zidane. W dodatku kopnął gorszą - prawą nogą. Real Madryt wygrał i jest bliżej ćwierćfinału. Mistrz Hiszpanii od dłuższego czasu nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału kadrowego z powodu kontuzji. Kilka dni temu klub poinformował o kolejnym urazie Edena Hazarda. Wykluczeni są także Daniel Carvajal, Mariano Diaz, Rodrygo oraz Alvaro Odriozola. Casemiro z kolei pauzuje za żółte kartki.

Koszmar Edena Hazarda powrócił! "Brak już słów na tę katastrofę"

Atalanta Bergamo również nie zawodzi. Mimo potknięcia z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (większość meczu grając w "dziesiątkę" przez czerwoną kartkę z 17. minuty meczu) oraz Interem Mediolan w Serie A (0:1), piłkarze Gian Piero Gasperiniego wygrali sześć pozostałych spotkań. Zalicza się w to wysoką wygraną z SSC Napoli (4:2) czy Crotone (5:1). Szczególną uwagę zwraca się na Luisa Muriela, który w bieżącym sezonie zdobył już 19 bramek. Według statystyk oznacza to, że Kolumbijczyk trafia do siatki przeciwnika średnio co 80 minut gry!

Gol za golem i wybitna forma. Real Madryt może mieć problemy w LM [Typy bukmacherskie]

Real Madryt - Atalanta Bergamo. Gdzie i o której obejrzeć rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Real Madryt zmierzy się z Atalantą Bergamo w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów we wtorek (16 marca) o godzinie 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie Ipla.tv. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl lub w aplikacji Sport.pl LIVE.