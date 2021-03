"Pogromca" Roberta Lewandowskiego nie ma wątpliwości: To najlepszy napastnik na świecie

Ciro Immobile w poprzednim sezonie wyprzedził Roberta Lewandowskiego i zdobył Złotego Buta, strzelając w 37 meczach Serie A 36 goli. Do tej pory to był najlepszy sezon w jego karierze, a polskiemu napastnikowi do wygranej zabrakło trzech bramek. W minioną środę Immobile odebrał tę nagrodę w rzymskim Kapitolu z rąk burmistrz miasta, Virginii Raggi. – Ciro jest symbolem tego wspaniałego miasta – mówił po ceremonii prezes Lazio, Claudio Lotito.

Ciro Immobile udzielił wywiadu włoskiej telewizji "Sky Sport Italia", w którym opowiedział, jaki wpływ na jego grę ma trener Simone Inzaghi i jak ogląda mecze w telewizji. – Nasz trener to były napastnik i preferuje grę ofensywną, bardzo ułatwia nam pracę. Pamiętam, że jako zawodnik nigdy się nie poddawał. Obejrzałem kilka meczów z nim w roli głównej, on wiedział, jak współpracować z zespołem. Czasem nawet wolał asystować, niż strzelać. Teraz jednak piłka się zmieniła. W każdym meczu, który oglądam, analizuję grę napastników. Wiele moich goli to składowa pracy, poruszania się po boisku i gry zespołowej. Reszta to instynkt strzelecki. Kiedy widzisz cel, myślisz tylko o nim – mówi Immobile.

Ciro Immobile: Chcę się zbliżyć do poziomu Roberta Lewandowskiego

Zawodnik Lazio zdradził też, kto jego zdaniem jest obecnie najlepszym napastnikiem na świecie. Chce zbliżyć się do jego poziomu w najbliższych latach. – Dla mnie jako napastnika kluczowe jest, aby spróbować się zbliżyć do poziomu Roberta Lewandowskiego. Widać po nim, że nigdy nie jest w pełni zadowolony i stara się z każdym rokiem poprawiać, przekraczać swoje granice. To napastnik kompletny i, moim zdaniem, najlepszy zawodnik na tej pozycji na świecie – dodał.

Ciro Immobile w bieżącym sezonie nie jest równie skuteczny, jak w rozgrywkach 2019/2020. Napastnik zagrał w 24 meczach ligowych i zdobył w nich 14 bramek. Więcej trafień od niego w lidze mają tylko Cristiano Ronaldo (23), Romelu Lukaku (19) i Luis Muriel (16). Jest też trzecim Włochem w historii z nagrodą Złotego Buta, po Luce Tonim za sezon 2005/2006 i Francesco Tottim za rozgrywki 2006/2007.

W najbliższą środę po raz trzeci w karierze Robert Lewandowski i Ciro Immobile staną naprzeciwko siebie. Na Allianz Arenie odbędzie się mecz rewanżowy 1/8 finału Ligi Mistrzów między Bayernem Monachium, a SS Lazio. Spotkanie na Stadio Olimpico skończyło się wygraną Bayernu (4:1), a Lewandowski zdobył bramkę na 1:0.