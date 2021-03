"Pokonaliśmy tę świnię Ronaldo". Klub reaguje po skandalicznym wpisie

FC Porto awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu z Juventusem na własnym stadionie Portugalczycy wygrali 2:1, a na Allianz Stadium Juventus wygrał 3:2. Nie wystarczyło to jednak do awansu Włochów. Po meczu rewanżowym na konferencję udał się trener Sergio Conceicao, ale nie otrzymał ani jednego pytania, co opisaliśmy na Sport.pl.

FC Porto awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po raz piąty w XXI wieku. Po zakończeniu rewanżowego spotkania na temat sukcesu swojej drużyny postanowił się wypowiedzieć klubowy spiker, Fernando Saul. Obraził on jednak Juventus, a w szczególności Cristiano Ronaldo. – Pomściliśmy Juventus za Bazyleę (tam w 1984 Juve pokonało Porto w finale Pucharu Zdobywców Pucharów – przyp. red.). Wygraliśmy z tymi włoskimi złodziejami i tą świnią Ronaldo. To jest Porto, jesteśmy dumni. Teraz czekamy na wypowiedź Dolores (matka Ronaldo – dop.red) i pozostałych bezzębnych członków rodziny – napisał na Instagramie.

Jak podaje portugalska gazeta "ABola", FC Porto wszczęło postępowanie dyscyplinarne wobec wypowiedzi swojego spikera. Na ten moment nie są znane konsekwencje tej wypowiedzi klubowego pracownika. Saul po kilkunastu godzinach przeprosił za swoje słowa. Oto treść oświadczenia klubu: "Zarząd FC Porto na dzisiejszym posiedzeniu postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec klubowego spikera, Fernando Saula, za to, co napisał w mediach społecznościowych po spotkaniu Porto z Juventusem".