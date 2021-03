Kylian Mbappe oddał hołd Leo Messiemu. Wrzucił wymowne zdjęcie

W środę Paris Saint-Germain zremisowało na Parc des Princes z Barceloną 1:1 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bramki strzelali Kylian Mbappe i Leo Messi. W pierwszym meczu to paryżanie wygrali na Camp Nou 4:1 i to oni zagrają w ćwierćfinale. Barcy zabraknie na tym etapie pierwszy raz od 14 lat!

Zmiana warty na szczycie piłkarskiego świata. Mbappe eliminuje Messiego z Ligi Mistrzów.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów doszło do symbolicznej zmiany na szczycie futbolowego świata. Leo Messi i Cristiano Ronaldo nie zagrają w ćwierćfinale tych rozgrywek pierwszy raz od sezonu 2006/07. Od tamtej pory w każdym sezonie przynajmniej jeden z wielkiej dwójki grał na tym etapie. Zamiast nich w 1/4 zagrają dwaj pretendenci Erling Haaland i Kylian Mbappe. Obaj młodzi zawodnicy biją rekord za rekordem i już w wielu statystykach udało im się zdetronizować Messiego i Ronaldo.

Szczególnie symboliczne było bezpośrednie starcie Francuza z Argentyńczykiem. PSG w dwumeczu rozgromiło Barcę 5:2. Sześć z siedmiu goli zdobyła właśnie ta dwójka, ale to Francuz strzelił aż cztery z nich. W drugim meczu pierwsza bramka została strzelona przez Mbappe, który wykorzystał rzut karny. Później wyrównał Messi, ale tuż przed przerwą zmarnował on jedenastkę, która mogła pomóc złapać kontakt z przeciwnikiem. Pomimo tego podopieczni Ronalda Koemana ogólnie zaprezentowali się bardzo dobrze w rewanżowym meczu, ale niestety nic to nie dało w kontekście dalszej rywalizacji.

Mbappe zaraz po zakończeniu spotkania pokazał, że Messi jest zdecydowanie jedną z jego największych inspiracji. Dodał w swoich mediach społecznościowych fotografię z Argentyńczykiem, na którym rozmawiają ze sobą na boisku. Na instagramowym story zamieścił obok zdjęcia także napis "Dziękuję piłce nożnej, że mogę spełniać to marzenie każdego dnia".

Kylian Mbappe gra dla Paris Saint-Germain od 2017 roku. W Paryżu rozegrał do tej pory 157 meczów, w których strzelił 116 bramek i zaliczył 59 asyst. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Francji i dwukrotnie tytuł króla strzelców Ligue 1. Na swoim koncie ma również 39 występów w reprezentacji Francji, z którą w 2018 roku zdobył mistrzostwo świata na mundialu w Rosji.