Makabryczne sceny w studiu LM! Ekspert przygwożdżony na wizji [WIDEO]

W czasie programu ESPN FC Radio Colombia, w którym omawiano m.in mecz Ligi Mistrzów między Juvetnusem i Porto doszło do makabrycznego zdarzenia. W trakcie trwania programu nagle zawalił się potężny ekran będący elementem scenografii i miejscem analiz. Niestety, ścianka wręcz zdemolowała studio i powaliła eksperta Carlosa Orduza, który został nią przygwożdżony do stołu.

Makabryczne sceny w studiu LM

Wszystko zostało nagrane przez kamery, bo wydarzyło się to w trakcie programu na żywo. Realizator szybko zmienił kamerę na prowadzącego, a ten był wręcz zszokowany. Przez kilka chwil nie wiedział, co powiedzieć. Miał otwarte usta i patrzył w kierunku Orduza, do którego ruszono z pomocą. Chwilę później prowadzący ze stoickim spokojem zapowiedział krótką przerwę.

W social mediach od razu pojawiło się mnóstwo pytań, czy Orduz w ogóle przeżył tę katastrofę, bo wyglądało to bardzo źle. Okazało się jednak, że dziennikarzowi cudem udało się uniknąć poważnych obrażeń. Niedługo później opublikował na swoim Twitterze podziękowania za płynące do niego głosy wsparcia.

- Tym, którzy napisali do mnie po wypadku zeszłej nocy, muszę powiedzieć, że nic mi nie jest, dzięki Bogu. Po odpowiednich badaniach ewentualne duże uszkodzenia zostały wykluczone. Pozostał tylko siniak i mocne uderzenie w nos. Pozdrawiam - napisał.

