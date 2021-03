PSG w ćwierćfinale LM! Barcelona biła głową z mur. Show Keylora Navasa

Po wygranej PSG na Camp Nou 4:1, tylko najwięksi optymiści w zespole Barcelony mogli liczyć jeszcze na awans do najlepszej ósemki w Europie. Trener Ronald Koeman powtarzał jednak na konferencji prasowej, że "nic nie jest niemożliwe" i to nastawienie zdołał wpoić swoim zawodnikom, którzy rozegrali na Parc des Princes jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Była natchniona od pierwszego gwizdka i zaciekle dążyła do odrobienia trzybramkowej straty.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

W pierwszej połowie Barcelony nic nie załamywało. Grała, kreowała, strzelała na bramkę Keylora Navasa. Próbował Lionel Messi, kilkakrotnie w dobrej sytuacji znalazł się Ousmane Dembele, jednak tego dnia Barca była wyjątkowo nieskuteczna. Świetnie bronił Navas, w poprzeczkę trafił Sergino Dest. W dodatku, jak to ma w zwyczaju w tym sezonie, prezent rywalom wręczył Clement Lenglet. Francuz w absurdalny sposób sfaulował w polu karnym Mauro Icardiego i za sprawą wykorzystanego rzutu karnego przez Kyliana Mbappe to PSG otworzyło wynik spotkania.

Pierwsza taka sytuacja od 16 lat w Lidze Mistrzów. Symboliczny zmierzch Messiego i Ronaldo

Barca odpowiedziała po kilku minutach. Absolutnie fantastycznym uderzeniem z około 30 metrów popisał się Lionel Messi, posyłając pocisk w samo okienko bramki gospodarzy. Będzie to z pewnością jeden z najpiękniejszych goli w tej edycji Ligi Mistrzów.

Niewykorzystany karny wygasił emocje

Barcelona imponowała swoją wiarą i determinacją, ale nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej realne szanse na awans wygasły w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Wtedy to Layvin Kurzawa kopnął we własnym polu karnym Antoine'a Griezmanna, a sędzia Anthony Taylor podyktował drugą w tym meczu jedenastkę. Tym razem jednak w pojedynku Messi - Navas lepszy okazał się bramkarz PSG, odbijając uderzenie Argentyńczyka i do przerwy było tylko 1:1.

Po zmianie stron Barcelona ruszyła do ataku, ale PSG spisywało się w defensywie już znacznie lepiej niż przed przerwą, przez co sytuacji pod bramką Keylora Navasa było niewiele. W jednej z nich Leo Messi został znakomicie zablokowany na 6. metrze przez Marquinhosa, w innej, po rzucie rożnym, świetnie znowu spisał się Navas, odbijając strzał głową Sergio Busquetsa.

Hiszpanie grzmią po karnym Messiego. VAR sprawdzał złą rzecz! "Jeden z największych błędów"

W końcówce najbliżej strzelenia gola byli piłkarze Mauricio Pochettino. W kontrataku gościom urwał się Kylian Mbappe, jednak w pojedynku z Ter Stegenem posłał piłkę nad poprzeczką. PSG nie miało jednak większych problemów z obroną swojej przewagi z pierwszego spotkania i mimo naprawdę dobrej postawy Barcelony zremisowało na własnym stadionie 1:1, awansując do ćwierćfinału Champions League. Barcy zabraknie w nim po raz pierwszy od 2007 roku.,