Niekończące się problemy Kloppa. Kolejna gwiazda Liverpoolu wypada z gry!

Już w najbliższą środę Liverpool podejmie RB Lipsk w rewanżowym spotkaniu 1/8 Ligi Mistrzów. Spotkanie to odbędzie się podobnie jak pierwsze starcie obu zespołów na Puskas Arenie w Budapeszcie. Spowodowane jest to obostrzeniami, jakie wprowadziły Niemcy przez pandemię koronawirusa. Pierwszy mecz Anglicy wygrali 2:0 po bramkach Sadio Mane i Mohameda Salaha.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Ojrzyński jest przygotowywany do gry w Liverpoolu. "W poprzednim sezonie miał okazję być w szatni The Reds"

Ciąg dalszy problemów Liverpoolu. Kolejny kluczowy piłkarz kontuzjowany!

Pomimo zwycięstwa w pierwszym spotkaniu w Liverpoolu nikt nie jest do końca pewny awansu do ćwierćfinału. W normalnych warunkach zwycięstwo 2:0 na wyjeździe dawałoby względny spokój przed rewanżem, ale sytuacja na Anfield w ostatnim czasie robi się coraz bardziej dramatyczna. Podopieczni Juergena Kloppa pobili w ostatniej kolejce Premier League niechlubny rekord w historii klubu ponosząc szóstą porażkę z rzędu na własnym stadionie. Ponadto strzelili w nich zaledwie jedną bramkę w przegranym 1:4 spotkaniu z Manchesterem City. Ogólnie Liverpool w 2021 roku poniósł już 9 porażek! Spowodowało to spadek na 8. miejsce w tabeli i niedługo może się okazać, że ekipa z Anfield będzie miała problem z awansem do Top 4. Jest to o tyle szokujące, że Liverpool jeszcze w święta był liderem.

Liverpool szykuje duży transfer. Klopp wskazał partnera Virgila van Dijka

Jedną z głównych przyczyn tak słabej formy mistrzów Anglii jest na pewno plaga kontuzji, jaka ich dotknęła w tym sezonie. Zaczęło się od pierwszych derbów z Evertonem, w których więzadła krzyżowe w kolanie zerwała ostoja obrony Virgil van Dijk. Później było jeszcze gorzej. Kontuzji doznali kolejni stoperzy - Joel Matip i Joe Gomez. Tym samym Liverpool został praktycznie bez środka obrony. Z przymusu na tej pozycji grał Fabinho, ale również doznał kontuzji. Zastąpił go kapitan Jordan Henderson, którego także dopadł ura i leczy go do tej pory. Oprócz nich kontuzje przechodzili już Thiago Alcantara i Diogo Jota. Ten pierwszy miał być liderem linii pomocy, ale jak do tej pory nie może wejść na swój poziom. Portugalczyk natomiast po bardzo mocnym początku kiedy strzelał bramkę za bramką, również doznał urazu i dopiero teraz wraca powoli do składu.

Jakby złych wiadomości dla Juergena Kloppa było mało, okazuje się, że kontuzjowany jest kolejny zawodnik. Według informacji podawanych przez brytyjskiego dziennikarza Paula Joyce'a we wtorek z zespołem nie trenował Roberto Firmino. Brazylijczyk jest jednym z filarów ofensywy Liverpoolu. Dokładnie chodzi o uraz kolana, który może wykluczyć napastnika z meczu z Lipskiem. Zastąpi go najprawdopodobniej wspomniany wcześniej Jota.

Spotkanie Liverpoolu z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpocznie się w środę 10 marca o godzinie 21.

Media: Dwóch kandydatów do zastąpienia Loewa. Klopp już skomentował