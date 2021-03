Jest decyzja ws. występu Neymara w meczu z Barceloną! Oficjalny komunikat PSG

Neymar nie wykurował się na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie. Brazylijski gwiazdor wrócił do częściowego treningu z zespołem, ale nie jest jeszcze gotowy do gry. Jego absencja to niejedyny problem dla Mauricio Pochettino, który będzie musiał radzić sobie także z absencją Juana Bernata i Moise Keana.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Neymar musi płakać we Francji? [Naszym Okiem]

Na powrót Neymara trzeba jeszcze poczekać. Wraca do zdrowia po polowaniu na jego nogi

Przedstawiciele Paris Saint-Germain poinformowali, że w najbliższych dniach podane zostaną nowe informacje na temat Neymara. Bernat kontynuuje żmudny proces rekonwalescencji po zerwaniu więzadła krzyżowego, natomiast Kean zmaga się z zakażeniem koronawirusem.

Neymar ostatni raz na boisku pojawił się 10 lutego. W meczu Pucharu Francji z Caen rywale urządzili sobie na niego polowanie. Brazylijczyk doznał kontuzji, która miała wykluczyć go z gry na co najmniej miesiąc i tak też rzeczywiście się dzieje. Inną sprawą jest jednak, że paryżanie nie mają presji, by ryzykować jego występem w rewanżowym starciu z Barceloną, bo w pierwszym spotkaniu na Camp Nou wygrali aż 4:1.

"Łzy nie przestają płynąć. Nie wiem, ile tak pociągnę" - Neymar ma już dość